Maduro se enojó con periodistas, les retuvo el material y los deportó

Los periodistas salieron del hotel donde se hospedaban acompañados por funcionarios diplomáticos de las embajadas de México y Estados Unidos. Abordaron unidades con placa diplomática y en declaraciones a una emisora colombiana, Ramos dijo que saldrían en un vuelo a Estados Unidos al mediodía.

Embed En este momento el equipo de @uninoticias expulsado de Venezuela salimos del hotel en Caracas rumbo al aeropuerto. Estamos siendo acompañados por personal de las embajadas de Mexico y Estados Unidos. @jorgeramosnews @danielcoronell pic.twitter.com/01UcnCQUn9 — Pedro Ultreras (@pedroultreras) 26 de febrero de 2019

El conflicto comenzó cuando Ramos le realizó una entrevista al mandatario. A Maduro no le cayeron nada bien las preguntas y ordenó decomisar el material grabado, los equipos de televisión y telefonía y retener a los periodistas.

Equipo Univision.jpg El equipo completo de periodistas de Univisión

Ramos relató que la entrevista duró "entre 15 y 17 minutos" y Maduro la interrumpió cuando le mostró "unas imágenes de unos jóvenes comiendo de un camión de la basura".

"No le gustó, se paró, se fue y su ministro (de Comunicación) Jorge Rodríguez dijo que la entrevista no estaba autorizada y nos decomisó. Nos quitaron las cámaras, no nos la han regresado, nos quitaron las tarjetas (de memoria)", agregó Ramos.

Embed Condenamos los actos violentos del usurpador con el periodista @jorgeramosnews y su equipo de Univisión.



El desespero del usurpador es cada día más evidente, no pudo responder a sus preguntas.



A esta hora los mantienen secuestrados. Exigimos sean respetados sus derechos. https://t.co/96vcwkTiBp — Juan Guaidó (@jguaido) 26 de febrero de 2019

"Nos han robado nuestro trabajo. (...) Esto se va a dar a conocer con video o sin video", dijo el Ramosminutos después de ser liberado. "Jamás pensé que iban a hacer una estupidez como esta. Jamás pensé que iban a tomar toda la entrevista y a robarnos".

"Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que millones de venezolanos y muchos gobiernos del mundo no le consideraban un presidente legítimo sino un dictador. Eso es lo que yo le dije a Nicolás Maduro, obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista", agregó Ramos.