México: murió uno de los jóvenes argentinos atacados a machetazos

“La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, informaron mediante una storie en Instagram. "Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias", agregaron.

Según informó el diario La Voz, Benjamín se había instalado en Tulum por segundo año consecutivo para trabajar durante la temporada en el sector gastronómico.

Precisamente, fue en ese lugar, luego de recibir la visita de su amigo y la novia, cuando sufrieron el brutal ataque. Minutos después de este incidente, la Policía detuvo al agresor, quien fue identificado como Cruz Irving, de 21 años, con domicilio en el municipio de Ometepec, Guerrero, y quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Sin título-1.jpg El mensaje de la familia del joven atacado en México.

Benjamín Gamond, de 23 años y oriundo de Córdoba, había sido trasladado este domingo en un helicóptero sanitario al Hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido a la ciudad de México. El joven había sido sometido a una operación de alta complejidad, ya que había sufrido pérdida de masa encefálica por el terrible ataque.

Cómo fue el ataque a los jóvenes argentinos

El cruento incidente se produjo el viernes último en horas de la tarde, en la localidad turística de Lagunas de Chachua, ubicada en el municipio de Villa Tutupepec. En ese lugar, Gamond, Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena González, de 22, fueron atacados con un machete por la espalda por un joven, por motivos desconocidos.

Mientras Gamond sufrió la grave lesión en el cráneo, los otros dos argentinos recibieron lesiones en los brazos y en las manos. Las víctimas habían tomado contacto con el agresor, quienes por motivos desconocidos posteriormente decidió atacarlos a traición.

Argentinos.jpg Tres jóvenes argentinos fueron atacados en México y uno de ellos falleció.

Comunicado oficial del Gobierno Municipal de Villa de Tutupetec

Ante los graves hechos sucedidos, el Gobierno Municipal de Villa de Tutupetec emitió un comunicado el último sábado, en el cual reprobó “rotundamente” el ataque sufrido por los turistas argentinos y señaló que el detenido arribó a dicho municipio “en busca de empleo, por lo cual no tiene relación alguna con la comunidad”.

Luego aseguraron que “de manera inmediata, la comunidad, la Policía municipal preventiva y la Coordinación Municipal de Protección Civil, actuaron en tiempo y forma para el auxilio de los lesionados, trasladándolos al hospital Comunitario de Río Grande y posteriormente fueran canalizados a un Hospital de Segundo Nivel en la Ciudad de Puerto Escondido en donde reciben la atención necesaria”.

Y añadieron que el sospechoso del hecho “fue consignado a la Vice Fiscalía Regional de la Costa, en donde la Mesa de Delitos de Alto Impacto será la encargada de definir su situación legal”. “Solicitamos a la Fiscalía del Estado de Oaxaca realizar su trabajo de forma profesional y cumplir con el procedimiento correspondiente que permita sancionar la agresión sufrida por los tres turistas argentinos”, concluyó la intendencia.