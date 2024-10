Mueren ocho soldados de Israel durante enfrentamientos contra Hezbollah

El primer deceso confirmado fue el de Eitan Itzhak Oster, un soldado de 20 años cuya muerte representó también la primera baja israelí en territorio libanés desde la guerra de 2006. Horas después, se dieron a conocer los nombres de otros siete uniformados caídos en distintos combates cuerpo a cuerpo.

Los fallecidos fueron identificados como Harel Etinger e Itai Ariel Giat, ambos de 23 años y con rango militar de capitán; los sargentos de primera clase Noam Barzilay, de 22 años, y Or Mantzur y Nazar Itkin, de 21 años; y los sargentos Ido Broyer y Almken Terefe, también de 21 años.

Funeral Israel Soldados Hezbollah.jpg Se trata de los primeros combatientes israelíes muertos en terrotorio libanés desde 2006.

Según el diario The Times of Israel, Ettinger, Giat, Barzilai, Mantzur, Itkin y Oster murieron en combates de corta distancia contra los milicianos de Hezbollah en una localidad del sur del Líbano, mientras que otros cuatro soldados resultaron heridos. El otro incidente, sobre el que las fuerzas armadas no dieron más detalles, acabó con la vida de Terefe y Broyer e hirió a un soldado de la brigada Golani, la élite de infantería, de la cual otro uniformado resultó herido en un cuarto incidente.

El Ejército se refirió por primera vez este miércoles al desarrollo de combates de corta distancia en el sur del Líbano, donde hasta ahora sólo hablaba de bombardeos. Según un comunicado castrense, los soldados de la División 98ª, en cooperación con la fuerza aérea, eliminaron a milicianos y desmantelaron infraestructura en “choques a corta distancia” y haciendo uso municiones guiadas de precisión. “Hasta ahora, más de 150 infraestructuras han sido destruidas en ataques aéreos", precisó el mismo texto oficial.

Comunicado de Hezbollah

El grupo terrorista anunció este miércoles en un comunicado enfrentamientos contra un grupo de soldados israelíes “infiltrados” en la localidad sureña de Maron al Ras, pegada a la línea divisoria común. Más tarde, Hezbollah afirmó haber destruido tres carros de combate israelíes en su avance hacia un pueblo fronterizo libanés. Y precisó que “destruyó tres tanques Merkava con cohetes mientras avanzaban hacia la aldea de Maroun al-Ras”, en referencia a una zona donde informaron de enfrentamientos con tropas israelíes a primera hora del día.

Poco antes, en tanto, el Ejército libanés había confirmado la presencia de tropas israelíes a unos 400 metros de la Línea Azul en las zonas de Harba Yaron y Bawaba al Eddessa. Más tarde, agregó que un dron israelí había atacado una de sus unidades e hirió a uno de sus soldados en el sur. “Un soldado resultó herido por el ataque de un dron enemigo israelí mientras una unidad del ejército trabajaba para abrir la carretera Marjayun-Hasbaya, cortada por los bombardeos", publicó el organismo militar en X.

Hezbollah, por su parte, reivindicó más de una decena de ataques con cohetes, misiles o artillería contra posiciones y congregaciones de soldados en diferentes puntos del norte de Israel, así como zonas más alejadas como la ciudad de Haifa. El Ejército israelí anunció la madrugada del martes el inicio de su invasión terrestre del Líbano que describió como una incursión “limitada y localizada” en el sur del Líbano, si bien aún se desconoce su alcance y magnitud reales.