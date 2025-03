Murió Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes

Mangino no formaba parte del equipo de rugby Old Christian, pero a último momento recibió la invitación del capitán Marcelo Pérez del Castillo. "Fui por dos amigos con los que nos veíamos bastante en esa época, eran del Christian... Yo tampoco iba a ir, pero me llamó Marcelo Pérez, me hizo ir a la casa y me convenció", recordó alguna vez sobre cómo subió al fatídico avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en la Cordillera de los Andes.

En la montaña, Mangino sufrió fracturas de tibia y peroné izquierdo, lo que lo obligó a permanecer en hamacas improvisadas. Después de 72 días de aislamiento y extrema adversidad, fue rescatado junto a otros 15 sobrevivientes.

Después de la tragedia, se casó con Margarita Arocena, con quien tuvo cuatro hijos. Vivió varios años en Brasil y más tarde volvió a radicarse en Montevideo, donde se formó como técnico agropecuario, fue empresario y dedicó parte de su vida a dar conferencias.

En 1993, su historia fue retratada en la película “¡Viven!”, y en 2023 tuvo un rol activo en la promoción de la película “La sociedad de la nieve”, dirigido por el español J.A. Bayona. Su papel fue interpretado por el actor argentino Juan Caruso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alvaro Mangino Schmid (@alvaromangino.oficial)

“Conocí a Álvaro, a Margarita y a toda su familia. Lo primero que me transmitió cuando lo vi fue su fuerza de voluntad”, contó Caruso, que lo vio personalmente antes del rodaje del film.

En un emotivo posteo en Instagram el año pasado, Mangino compartió una imagen de su último regreso a la Cordillera de los Andes. "Esta foto me la sacaron en el campamento base después de subir por última vez al lugar del accidente... Me gusta pensar que era una señal de mis amigos que se quedaron en la montaña, de que estaban contentos de que los habíamos ido a visitar", escribió en la red social.

En el mismo posteo, Mangino reveló sus problemas de salud: "Estoy con algunos problemas de salud porque me agarré una neumonía en enero y me está llevando más tiempo recuperar capacidad pulmonar".

“Será recordado por no haber parado nunca de trabajar en la montaña, fundiendo nieve constantemente para poder abastecer de agua a sus compañeros”, expresó Bayona al despedirlo.

Con su muerte, Mangino se convirtió en el tercer sobreviviente de la Tragedia de los Andes que fallece, después de Javier Methol en 2015 y José Luis Inciarte en 2023.