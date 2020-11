NASA: la grabación de 150 ovnis que sorprendió a todos

No es la primera vez que la EEI logra detectar objetos voladores no identificados con rumbo a nuestro planeta, pero en este avistamiento en particular llamó la atención la gran cantidad de unidades registradas.

El descubrimiento de la EEI sorprendió hasta a los expertos de la NASA

El cosmonauta ruso Ivan Vagner, quien comparte nave con los expertos de la NASA, fue quien los avistó y registró la secuencia de aproximadamente 60 segundos.

Las imágenes son del 15 de noviembre, y los objetos en la órbita terrestre son tantos que exceden el campo de visión de la cámara.

La Estación Espacial Internacional (en inglés: International Space Station, ISS es un centro de investigación situado en la órbita terrestre, cuya administración, gestión y desarrollo están a cargo de la cooperación internacional.

El proyecto funciona como una estación espacial permanentemente tripulada, en la que rotan equipos de astronautas e investigadores de las cinco agencias del espacio participantes: la NASA, la Agencia Espacial Federal Rusa (FKA), la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

LA EEI aúna las capacidades de las anteriores estaciones espaciales: la Mir-2 rusa, la estadounidense Freedom, el módulo europeo Columbus y el Kibo.

Los primeros planes de montar una gran estación internacional remontan a la década de 1980 y la estación se planificó en ese momento con el nombre Alpha.

Actualmente está dividida en dos secciones, el segmento orbital ruso y el segmento orbital estadounidense (United States Orbital Segment [USOS]), ambos compartidos entre varias naciones.

Video: la Estación Espacial volvió a grabar una flota de ovnis rumbo a la Tierra

Si bien en principio muchos usuarios penaron que se trataban de luces de algún centro urbano, los expertos determinaron que no es posible.