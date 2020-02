Maduro llamó este viernes a crear un grupo de “países amigos” para “fortalecer la democracia” en Venezuela y se manifestó dispuesto a abrir un diálogo bilateral con Estados Unidos.

El mandatario chavista informó que puso al tanto de su propuesta a los gobiernos de España, México y Panamá, y agregó que también informó sobre el tema a Argentina, además de la Unión Europea (UE), para que se haga “un proceso de diálogo, antes, durante y después de las elecciones parlamentarias” de Venezuela, a la vez que lanzó duras críticas contra los gobiernos de Colombia y Brasil.

El chavismo busca convocar a elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, mientras que para Guaidó la única salida a la crisis son elecciones presidenciales libres y bajo control internacional.

Pero aún así, en curiosa sintonía, Guaidó también ubicó a Argentina como un posible país amigo a la hora de destrabar la crisis institucional de su país. Durante una conferencia de prensa en Caracas, convocada para evaluar su reciente gira internacional, el presidente interino, que es reconocido por más de 50 países alineados con Estados Unidos pero que no maneja los resortes del poder, fue consultado sobre las declaraciones del canciller argentino, Felipe Solá, favorables a que Venezuela “recupere plenamente la democracia”.

"No es que no somos favorables a Maduro, somos favorables a la democracia", había dicho Solá ante la pregunta de si el gobierno respalda al presidente venezolano. Según el canciller argentino, "la democracia implica una cantidad de obligaciones e implica paz. No tenemos la misma metodología que Brasil pero estamos en el Grupo de Lima y discutiremos estas cosas en Canadá".

Respecto a dichas declaraciones previas del Canciller argentino, Guaidó afirmó: “Yo creo que Felipe Solá ha sido muy claro”. El líder opositor venezolano declinó meterse en la política interna de Argentina, donde, destacó, el presidente y la vicepresidenta tienen posturas distintas sobre Venezuela, pero rescató que el gobierno argentino ha sido “muy claro en que hay una emergencia en Venezuela, en que hay que buscar una solución, que hay que atender la crisis”.

“Yo estoy seguro de que Argentina sí puede ayudar a que entienda la dictadura (refiriéndose al gobierno de Maduro) que la única alternativa que tiene es generar garantías para una elección presidencial realmente libre. Así que creo que el rol de Argentina pudiera ser clave para en algún momento destrabar el juego”, afirmó.

También en respuesta a la notificación de Maduro, los países miembros de la Unión Europea (UE) debatirán el próximo lunes la reanudación de un proceso de diálogo en Venezuela con el fin de convocar a elecciones libres bajo los lineamientos del Grupo de Contacto.

En el marco del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), el alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, expondrá la situación de Venezuela con el fin de que otros estados se reactiven al Grupo de Contacto, según informó Europa Press. Los veintisiete países abordarán los últimos acontecimientos en Venezuela y la gira internacional de Guaidó.

