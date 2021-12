"Me alegro de estar todavía viva", dijo Jirajariyawetch, quien estaba esperando el tren a Queens alrededor de las 4 de la madrugada después de ver un recital del cantante tailandés-estadounidense Daboyway, junto a unos amigos.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo el atacante tira a la mujer hacia atrás antes de arrojarla al suelo y golpearla varias veces. Mientras estaba en el suelo, el agresor tocó las partes íntimas de la mujer y escapó con su cartera, informó la Policía.

modelo tailandesa.mp4.mp4 Nueva York: modelo tailandesa sufrió un brutal ataque en el subte

"Estaba de pie en el borde de la plataforma cuando un extraño se acercó repentinamente por detrás y me hizo una llave, cubriéndome la nariz, la boca y los ojos, para asegurarse de que no pudiera hacer ningún ruido", explicó la joven.

"Me arrastró donde nadie pudiese verme. Me golpeó y me sacó la cartera", contó la modelo con la voz temblorosa.

El desgarrador video termina con la mujer sentada, aturdida y llevándose la mano a la cara ensangrentada. La Policía neoyorquina pidió la colaboración ciudadana para identificar al delincuente.