OVNIS: el Pentágono afirma haber resuelto varios avistamientos

El departamento de Defensa (Pentágono) desarrolló una investigación después de que un informe revelara que militares habían presenciado 144 ovnis desde 2004.

La mayor parte de los objetos voladores no identificados (OVNIS) observados en Estados Unidos. en los últimos años provienen probablemente de basura aérea o de aviones de vigilancia extranjeros, como los drones chinos, informó este viernes The New York Times, remitiéndose a funcionarios estadounidenses involucrados en el tema.