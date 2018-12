"Papá Noel, dame una nueva cara": la carta de un niño quemado que conmueve al mundo

Contra todos los pronósticos de los médicos y los especialistas, este valiente luchador logró sobreponerse a todas las adversidades. Sin embargo, las secuelas del fuego quedaron para siempre marcadas en su rostro, lo que ha dificultado su relación con otras personas.

Tal es así, que dolido por todo lo que sucede, el niño le escribió este año una carta a Papá Noel muy especial. En la misma, Bakhtiyer cuenta con brutal sinceridad las consecuencias que ha tenido su trágico accidente:

¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era chiquito. Perdí mi cara en el incendio y desde entonces tengo que esconderme de la gente porque se asustan de mí. ¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era chiquito. Perdí mi cara en el incendio y desde entonces tengo que esconderme de la gente porque se asustan de mí.

"Me da miedo mirarme al espejo. No tengo una nariz, orejas ni pelo", continuó relatando el pobre chico, que a pesar de numerosas operaciones no pudo mejorar su apariencia. Luego, continúa con un pedido desgarrador que se volvió viral: "Papá Noel dame una nueva cara, por favor. Nunca lloraré en mi vida si lo haces. Sólo quiero ser como los otros chicos".

Si bien los médicos han hecho un gran trabajo para que este niño sobreviva y tenga una buena calidad de vida, el haber perdido todas sus facciones lo condicionó para siempre y es por eso que necesita ayuda: "Mi mamá dice que no voy a ir al colegio. Siento dolor muy seguido pero no lloro. Mi mamá llora", finalizó. Desgarrador.

