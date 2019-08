El movimiento Momentum, el ala más izquierdista del opositor Partido Laborista, llamó a "ocupar los puentes y bloquear las carreteras"

En toda Gran Bretaña, de Manchester en el noroeste de Inglaterra a Edimburgo en Escocia, pasando por Belfast en Irlanda del Norte, la organización antibrexit "Another Europe is Possible" (otra Europa es posible) convocó más de una treintena de concentraciones bajo el eslógan "Paren el golpe de Estado", por la decisión del primer ministro Boris Johnson, de suspender el Parlamento en la recta final antes del Brexit -la salida de la Unión Europea (UE)-, una medida que requirió la aprobación de la Reina Isabel II.