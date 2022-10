"Pusieron mi cara en un video porno", el pánico de ser utilizado

"Pero eso cuando fue, con quién estoy teniendo sexo, no recuerdo, no creo que haya consentido esto", pensó Kate cuando lo vio.

image.png Kate Isaacs cree que fue atacada por el trabajo que realizó y con el que consiguió eliminar 10 millones de videos de pornografía infantil

Mirando el video publicado con más detenimiento llegó a una conclusión: era su cara, pero no su cuerpo. Usando la tecnología "deepfake" alguien convirtió a Isaacs en víctima de falsa pornografía. Para el falso video utilizaron imágenes de una entrevista televisiva de Kate y la habían etiquetado al compartirlo en Twitter.

"Se me cayó el alma a los pies. No podía pensar con claridad", dijo. "Recuerdo haber pensado que el video llegaría a todas partes. Fue horroroso".

Sin-título-4.png A Kate la etiquetaron en en tuit con un enlace al falso video

La mujer cree que fue atacada por el trabajo que realizó y con el que consiguió eliminar 10 millones de videos de pornografía infantil y no consentidos en una página para adultos.

"Me sentía tan increíblemente vulnerable y no quería salir. Fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado", declaró Kate, quien, además, recibió amenazas y le publicaron las direcciones de su trabajo y de su casa.

image.png El término deepfake surgió en el foro Reddit en 2017

La tecnología "deepfake" es una especie de inteligencia artificial que se puede usar en los vídeos mostrando imágenes falsas. Generalmente se puede usar para cambiar el rostro de una persona. Es decir, se puede poner la cara de una persona y el cuerpo de otra.