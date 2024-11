Putin asegura que un ataque masivo con misiles Oréshnik equivale a una ofensiva nuclear

"El misil golpea incluso objetos altamente defendidos y situados a gran profundidad. Según expertos militares y técnicos, en caso de uso masivo en grupo de estos misiles, es decir, varias 'tuercas' agrupadas en un solo ataque, la potencia de ese ataque será comparable al uso de armas nucleares", afirmó el mandatario ruso.

Embed Vladímir Putin anuncia la producción en serie del novedoso misil Oréshnik



Discurso completo con altos funcionarios pic.twitter.com/B5Qmx6gtfE — Sepa Más (@Sepa_mass) November 22, 2024

Putin también subrayó que el nuevo sistema de misiles no es un arma de destrucción masiva. "Oréshnik no es ciertamente un arma de destrucción masiva. En primer lugar, porque lo confirmó la prueba del 21 de noviembre, es un arma de precisión. Y, en segundo lugar, y esto es lo más importante, no tiene carga nuclear, y por tanto no hay contaminación nuclear tras su uso", añadió.

Misil ruso Ores M (1).jpg El nuevo misil ruso Oréshnik viaja a más de 10.000 Km/h

Oréshnik genera una temperatura de 4.000 grados C

Además, Putin reveló las características de las nuevas armas de alta precisión. "Decenas de ojivas, autodivididas, atacan el objetivo a una velocidad de Mach 10. Es decir, a unos 3 kilómetros por segundo. La temperatura de los elementos atacantes alcanza los 4.000 ºC. Si mi memoria no me falla, la temperatura de la superficie del Sol es de 5.500-6.000 ºC. Así que todo en el epicentro de la explosión se separa en fracciones, en partículas elementales, se convierte, en esencia, en polvo", indicó.