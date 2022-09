¿Qué es el "London Bridge", el operativo por la muerte la reina Isabel II?

Se trata de un plan ordenado que incluye la planificación para el anuncio de su muerte, el tiempo oficial de duelo nacional y los detalles de su funeral.

La última vez que murió un monarca británico, Jorge VI, hace 70 años, la desaparición se comunicó en el Palacio de Buckingham con una frase en clave, "Hyde Park Corner", para evitar que los telefonistas se enteraran.

Para Isabel II, el plan de lo que sucederá a continuación se conoce como "London Bridge" y la palabra clave para anunciar su muerte será "The London Bridge is down".

image.png La Casa Real británica mostró preocupación por la salud de la reina Isabel II

Según un borrador del documento, el día del fallecimiento se indicará como el "día D" y los días siguientes serán el D+1, hasta el día 10, cuando se realizará el funeral en la Abadía de Westminster y el entierro, en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI

El cuerpo de la soberana será trasladado al Palacio de Buckingham dos días después de su muerte, en el tren real, como exige la operación denominada "Unicornio", o alternativamente en avión, según el dispositivo "Overstudy".

Carlos, por su parte, será proclamado rey a la mañana siguiente de su deceso y el día posterior partirá de viaje por el Reino Unido

El protocolo, descrito con una riqueza de detalles casi maníaca, prevé que el secretario personal de la Reina, Christopher Geidt, sea el primero en ser informado, quien a su vez tendrá la tarea de comunicar la noticia a la primera ministra

Más tarde, el Centro de Respuesta Global del ministerio de Relaciones Exteriores dará a conocer la noticia a todos los demás gobernadores de los países donde Su Majestad es soberana, incluidos Canadá, Australia y las Bahamas, y solo entonces a todas las demás naciones de la Commonwealth.

La muerte de Isabel II no se dará a conocer de inmediato. Los gobernadores generales, los embajadores y el primer ministro serán los primeros en saberlo. Los súbditos y el resto del mundo se enterarán más tarde, cuando ya esté todo preparado

Cuando llegue el momento de divulgar la noticia, el anuncio se hará mediante un flash de la agencia de noticias inglesa Associated Press (AP).

Inmediatamente después, la información se transmitirá al resto de medios del mundo al mismo tiempo. En el mismo instante, un oficinista de duelo saldrá por la puerta del Palacio de Buckingham, caminará por la grava de color rosa opaco y colgará un aviso con borde negro en las puertas. Al hacerlo, el sitio web del palacio se reducirá a una sola página, que mostrará el mismo texto sobre un fondo oscuro. Y se bajarán las banderas a media asta

En la BBC se activará el "radio alarm broadcasting system" (RATS), una alarma de la época de la Guerra Fría diseñada para resistir un ataque a la infraestructura de la nación, un dispositivo casi mitológico de la intrincada arquitectura de los rituales por la muerte de las personalidades de la realeza que la BBC ha mantenido desde la década de 1930.

El protocolo paso a paso

Día D, paso a paso

Muerte de la reina Isabel II.

Comunicación del fallecimiento de parte de las autoridades a la sociedad.

Banderas a media asta y minuto de silencio nacional.

La Familia Real difundirá la noticia al público.

Audiencia entre el Primer Ministro y el nuevo monarca: en este caso, el príncipe Carlos de Gales, el hijo mayor de 69 años de Isabel II y su recientemente fallecido esposo, Felipe de Edimburgo.

Discurso del príncipe Carlos por televisión.

Día D +1

Aquí comienza la "Operación Spring Tide", la cual planifica la ascensión de Carlos al trono.

Reunión del Consejo de Ascensión para proclamar oficialmente a Carlos como rey.

Día D +2

Llegada del ataúd de Isabel II al Palacio de Buckingham.

Día D +3

Proclamación oficial de Carlos de Gales como nuevo rey de Inglaterra y la Mancomunidad de Naciones.

El King of Arms de la Orden de la Jarretera, uno de los personajes ceremoniales de la corte, proclamará al nuevo rey desde los balcones del Palacio de St. James, lo que se repetirá en distintos sitios públicos del país.

Comienzo de la gira del nuevo monarca por Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

Día D +4

Ensayo de la procesión del ataúd de la reina desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster.

Día D +5

Procesión pública del Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster a través de Londres.

Día D +6 al +9

El cuerpo de la reina permanecerá durante tres días en el Palacio de Westminster, en una invitación abierta a que la sociedad se acerque a rendirle honores.

Día D +10

El último día se realizará el funeral de Isabel II, estableciendo un Día de Luto Nacional.

Sus restos descansarán en la Capilla del Castillo de Windsor, la King George VI Memorial Chapel.