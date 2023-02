Quién es la mujer que hizo "debutar" al príncipe Harry

El nieto de Isabel II había tuvo un encuentro durante su adolescencia con una "hermosa mujer mayor" de la que no se sabían más detalles, pero que incluso se señaló a Elizabeth Hurley, quien salió a desmentir los dichos.

A más de un mes del escándalo, el Daily Mail dio con la "misteriosa mujer" quien es nada más y nada menos que Sasha Walpole, de 40, con quien el joven príncipe perdió su virginidad detrás de un pub.

Según revelaron, los hechos ocurrieron en julio de 2001, es decir, cuando Harry tenía 16 años y según los detalles que él mismo confesó, la mujer mayor que "lo inició en su vida sexual" lo había tratado como un "semental joven".

image.png El príncipe Harry reveló en su libro que en su primera vez lo trataron como a un "joven semental"

El giro en la trama es que Sasha Walpole opinó todo lo contrario. La madre de dos hijos explicó que fue Harry quien la besó durante su fiesta de cumpleaños 19 y, de acuerdo con los detalles de la mujer, el encuentro fue apasionado, intenso y que el miembro de la realeza "pasó de un beso al suelo bastante rápido".

Según añadió la mujer, que ahora maneja excavadoras, el príncipe perdió su cinturón y al día siguiente tuvo que regresar al campo a buscarlo, por lo que un detalle como este y la actitud de los cómplices los delató ante el resto de invitados.

"Acordamos que teníamos que ir en direcciones separadas de regreso al pub, lo que, en retrospectiva, probablemente lo hizo más obvio. Si solo hubiéramos ido por un cigarrillo descarado, habríamos regresado juntos. Solo habíamos estado fuera unos 15 minutos en total, pero fue suficiente para que su seguridad comenzara a preocuparse", precisó la mujer.

image.png Sasha Walpole contó todos los detalles de su encuentro con el príncipe Harry

Asimismo, afirmó que tras tener relaciones sexuales con el hijo del entonces príncipe de Gales, sus amigos también notaron lo que había ocurrido entre ambos. "Me vieron y empezaron a reírse", puntualizó cuando todos notaron que regresó "despeinada" luego de fumar un cigarrillo en el campo.

En retrospectiva, recordó que, contrario a lo que muchos se podrían llegar a imaginar, no estaba emocionada de haber tenido sexo con el príncipe Harry.

"Fue un 'oh, Dios. Acabo de acostarme con Harry'. Es un poco vergonzoso si te has acostado con un amigo. Te has pasado de la raya. Se rompió el Código de Amigos", concluyó sobre el tema y es que luego de este momento fugaz, la amistad y vínculo entre ambos terminó para siempre.