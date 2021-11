Revelan que la pandemia generó más de 8 millones de toneladas de residuos

Según advirtieron los especialistas en su estudio, publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, buena parte de ese material terminó en el mar y acabará llegando a las playas y zonas costeras dentro de algunos años.

Según los especialistas de la Universidad Nanjing (China) y del Instituto Scripps de Oceanografía (Estados Unidos), esta situación "plantea un problema duradero para el medioambiente oceánico", por lo que instan a realizar un "mejor manejo de los residuos médicos en los epicentros de la pandemia, especialmente en los países desarrollados".

Según sus cálculos, el año pasado cerca de 1.560 millones de barbijos acabaron en los mares, lo que también aumentó las amenazas para los animales, que se comen el plástico o quedan atrapados en él.

Otro elemento que generó un exceso de plástico es el aumento "a una velocidad sin precedentes" de las ventas por Internet, debido a los embalajes de los productos. Su mala gestión hizo que buena parte de ellos terminaran en los ríos que desembocan en el océano.

image.png El continente que más desperdicios produjo durante la pandemia fue Asia

Para calcular la cantidad extra de plástico generado por la pandemia, los investigadores tuvieron en cuenta una variedad de datos, como estadísticas de población, la producción de tapabocas, los casos de coronavirus, los testeos, las hospitalizaciones y los reportes financieros de compañías líderes de comercio electrónico.

De esa forma, calcularon que, para finales de agosto de este año, 193 países habían generado unos 8,4 millones de toneladas de residuos plásticos relacionados con la pandemia. El 87,4 % de ellos fue generado por los hospitales, mientras que los equipos de protección personal utilizados por la sociedad representaron el 7,6 % del total y las compras por Internet produjeron el 4,7 %. Por su parte, los kits de testeo solo derivaron en un 0,3 % de la totalidad de los residuos.

Además, detallaron que el continente que más desperdicios produjo fue Asia, con cerca del 46 %, seguido de Europa (24 %) y del continente americano (22 %).