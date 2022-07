Revuelo por las fotos del matrimonio Zelenski para Vogue

image.png La tapa de Vogue

"Al tiempo que la guerra de Ucrania entra en una nueva fase crucial, la primera dama del país, Olena Zelenska, se convierte en un actor clave: diplomática de primera línea y rostro del peaje emocional que está pagando su nación", señaló la revista Vogue para anunciar el lanzamiento de la edición especial protagonizada por la esposa del presidente Zelenski.

El matrimonio concedió una entrevista a la publicación de moda en la que hablan "de la vida en tiempos de guerra, de su matrimonio e historia en común y de sus sueños de futuro para Ucrania".

Zelenski recalcó en la nota que además de ser la persona a la que ama, Olena es también su "mejor amiga". "También es una patriota y ama profundamente a Ucrania. De verdad. Y es una madre excelente", agregó.

En algunas de las fotos se la ve a Oleana Zelenska posando con ropa de diseñadores ucranianos en medio de la guerra, con los soldados de fondo, además de posar sola y con su marido en el palacio presidencial.

image.png Olena Zelenska posando junto a soldados ucranianos

Las fotografías causaron revuelo en las redes sociales, donde muchos señalaron lo chocante que les resultó la producción del matrimonio.

"Me parece bastante frívolo, la verdad", "Innecesario, no ofrece ningún mensaje en este tiempo o no el mensaje que se espera. Todo mal", "Por favor lo siento pero mientras la gente muere esto me parece muy superficial", "Es vergonzoso que en medio de una guerra terrible esta mujer se saque fotos como una modelo", fueron varias de las críticas.