Rusia: graban a una leona descansando sobre un techo

La peligrosa fiera llegó hasta el lugar debido a que muy cerca se encuentra un criadero de estos animales. La encargada del recinto explicó que el mamífero "salió de su circuito a tomar el aire".

image.png La leona sobre el techo de una casa en Rusia

Los vecinos no dudaron en llamar a la Policía cuando vieron a la reina de la selva arriba de un techo. Mientras esperaban, no perdieron la oportunidad de registrar en video la inusual escena. Al momento de su retiro, la leona no se mostró agresiva y colaboró para su traslado. Las fuerzas de seguridad aseguraron que todo estaba bajo control.

No obstante, encontrar a un depredador de semejantes características puso los pelos de punta a miles de usuarios de las redes sociales que comentaron sobre lo sucedido.

"Es un hermoso ejemplar, pero muy peligroso", "Parece un gatito asustado", "¿Cómo reaccionarían al ver un animal salvaje sobre una casa en su vecindario?", fueron algunos mensajes compartidos en la publicación.