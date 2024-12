Rusia: le recomiendan a Hunter Biden que ayude a Zelenski a superar sus adicciones

"Hunter Biden dijo que dedicará su vida a ayudar a personas con adicciones, tras ser indultado. Que empiece con Zelenski. Tiene muchas adicciones. Tanto a las drogas como a los Biden", escribió la vocera en su canal de Telegram al describir, el mismo lunes, la decisión de Biden como "una caricatura sobre la democracia".

Las promesas de Hunter Biden

Hunter, quien fue declarado este año culpable de delitos federales relacionados con armas y evasión de impuestos, comentó la medida tomada por su padre: "Nunca daré por sentado el indulto que me han otorgado hoy, y dedicaré la vida que he reconstruido a ayudar a quienes aún están enfermos y sufriendo".

La decisión del líder estadounidense, que justificó la medida afirmando que su hijo estaba siendo procesado "de manera selectiva e injusta" y culpó a sus oponentes políticos en el Congreso por "instigar" los cargos, desató un aluvión de críticas en su contra.

El presidente electo, Donald Trump, calificó la medida de "abuso y error de justicia". Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, opinó que el mandatario ha asestado un golpe casi irreparable al sistema judicial del país.

Mientras, la congresista Marjorie Taylor Greene opinó que, con este paso, el mandatario reconoció que su hijo es un criminal. "Joe Biden es un mentiroso y un hipócrita, hasta el final", denunció la legisladora.

El magnate Elon Musk, quien fue designado por Trump para formar parte de su futura administración, también comentó el anuncio. "No me importa el tema de las drogas, pero cuestionar la integridad de Estados Unidos no está bien", escribió el magnate en su cuenta de X.