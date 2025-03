Rusia-Ucrania: Trump hablará con Putin el martes sobre alto el fuego

"Lo estamos haciendo bastante bien, creo, con Rusia... Hablaré con el presidente Putin el martes. Se ha trabajado mucho durante el fin de semana", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial estadounidense, Air Force One, durante un vuelo de Florida a Washington el domingo por la noche.

Trump, que está trabajando para finalizar un acuerdo de alto el fuego de 30 días entre Rusia y Ucrania, dijo que el territorio y las centrales eléctricas serán parte de su conversación con el líder ruso.

"Hablaremos sobre territorio. Hablaremos de centrales eléctricas", dijo Trump y añadió: "Creo que tenemos mucho de ello ya muy discutido por ambas partes, Ucrania y Rusia".

"Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra. Tal vez podamos, tal vez no, pero creo que tenemos una muy buena oportunidad", indicó.

Rusia exigirá garantías de seguridad concretas por parte de los Estados Unidos y la OTAN como parte de cualquier acuerdo sobre Ucrania, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Alexander Grushko en una entrevista con medios locales.

El estatus neutral de Ucrania y la negativa de la OTAN a aceptar su adhesión deben ser elementos centrales de estas garantías, afirmó Grushko.

Previamente, el enviado especial del presidente de EE.UU. para Oriente Próximo, Steve Witkoff, aseveró que, aunque queda mucho por discutir, se mostró convencido de que Putin y Trump "van a tener una discusión muy buena y positiva la semana que viene".

La semana pasada, Witkoff viajó a Rusia y se encontró con Putin. Al comentar la reunión, el enviado presidencial estadounidense la calificó de "positiva".

En cuanto a los puntos que se están planteando en las conversaciones con las partes involucradas e interesadas, Witkoff se refirió a la cuestión de las concesiones territoriales. Según afirmó, "el camino hacia la paz son las concesiones y la construcción de consensos. Y creo que van a ver un resultado muy exitoso aquí".

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, explicó en una entrevista que el plan de su país para un acuerdo de paz tiene dos fases: primero, "detener los disparos" y, después, "sentar a todas las partes en la mesa" de negociaciones.

"Creo que fue una reunión prometedora. Como he dicho en repetidas ocasiones, no vamos a negociar esto en público. Espero que tengamos algo que anunciar en algún momento bastante pronto. No puedo garantizarlo, pero, desde luego, creo que la reunión fue prometedora, el intercambio fue prometedor", afirmó Rubio este domingo en una entrevista con el canal CBS News, refiriéndose al encuentro del enviado especial del presidente de EE.UU. para Oriente Próximo, Steve Witkoff, con el presidente ruso, Vladímir Putin.

En este sentido, Rubio explicó que el plan de EE.UU. para un acuerdo de paz tiene dos fases. "El plan A consiste en detener los disparos para poder pasar al plan B o fase dos, que consiste en sentar a todas las partes en la mesa [de negociaciones], quizás con diplomacia itinerante, quizás no, para encontrar la forma de acabar definitivamente con esa guerra de una forma duradera y que respete las necesidades de todos [los involucrados]".

Además, Rubio manifestó que, si bien entiende que la segunda fase del plan "no es fácil", no se puede alcanzar hasta que se supere la primera. "Es difícil negociar el fin duradero de una guerra mientras se sigan disparando unos a otros y por eso el presidente [Donald Trump] quiere un alto al fuego", señaló.