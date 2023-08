Santiago Peña asume como presidente de Paraguay

Del oficialismo colorado, Peña tendrá la comodidad de contar con mayoría en las dos cámaras del Congreso y con aliados en 15 de los 17 departamentos (provincias). Sin embargo, para retener esas ventajas deberá preservar la unidad partidaria, quebrada hace años entre los seguidores del ex presidente, titular de la fuerza y su impulsor, Horacio Cartes, y el saliente mandatario Mario Abdo Benítez.

A los 44 años, Peña buscará implementar junto a sus 17 ministros estrategias que mejoren la salud pública, la educación, la seguridad y la economía, y que atiendan a inmensos sectores empobrecidos durante las últimas décadas, sobre todos los rurales, pueblos originarios y menores.

La asunción de Peña al mando del Palacio de López marcará también la continuidad de los colorados en el Gobierno, aunque en su campaña hizo un esfuerzo en doble sentido: por un lado, para despegar de una gestión del Ejecutivo que no saldó los problemas centrales del país; y, por el otro, para procurar mostrarse como lo nuevo, pese a ser el postulante de una fuerza que gobernó los últimos 70 años con apenas una pausa de cuatro.

Ex empleado del FMI, ex director de un banco propiedad de Cartes y ex ministro de Hacienda durante la gestión del ex presidente, Peña hizo campaña bajo el lema "Paraguay va a estar mejor” y hoy, en medio de las primeras reuniones con figuras internacionales llegadas para los actos, insistió con la idea: “Tenemos que convencernos de que Paraguay es un país rico y poderoso”.

Y prometió: “Vamos a alcanzar un nivel de desarrollo que mucha gente no se imagina”. Contará con cinco años para mostrarlo.

En el plano internacional, el nuevo mandatario tendrá también una agenda cargada: llega al cargo mientras el Mercosur cruje por la posturas en favor de una apertura -que él mismo respaldó- y en plenas negociaciones de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).

Y tiene abierto un frente con Estados Unidos, por la posibilidad de que Washington pida la extradición de Cartes, al que declaró “significativamente corrupto” el año pasado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSantiPenap%2Fstatus%2F1691218172114780160&partner=&hide_thread=false Recibí la visita del Rey de España, Don Felipe de Borbón. Hablamos de las relaciones bilaterales entre nuestros países, de la cooperación y de los vínculos históricos y culturales que nos unen. pic.twitter.com/SHZvaUv7ZC — Santiago Peña (@SantiPenap) August 14, 2023

Alberto Fernández, Lula y otras presencias

Para la ceremonia de este martes se espera la presencia de delegaciones de unos 100 países, cinco presidentes y tres vicepresidentes.

En ese sentido, estarán todos los socios del Mercosur: el argentino Alberto Fernández; el uruguayo Luiz Inácio Lula Da Silva y el uruguayo Luis Lacalle Pou, junto a sus pares de Chile, Gabriel Boric y Bolivia, Luis Arce.

También estarán el rey de España, Felipe VI; el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves; y los vicepresidentes Alfredo Borrego, de Ecuador; Félix Ulloa de El Salvador; y William Lai Ching-Te, de Taiwán, varios de ellos llegados ya a Asunción.

Por Estados Unidos estarán la secretaria del Departamento del Interior, Deb Haaland; la congresista Norma Torres; y el embajador ante la OEA, Francisco Mora.

El electo mandatario encadenó este lunes una extensa serie de reuniones con los visitantes, entre vellos con los titulares del BID, Ilan Goldfajn, y de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

Peña tomará el juramento oficial a su gabinete de ministros y dará su discurso inaugural -”será un discurso conciliador, de unidad”, anticipó- y luego recibirá el saludo de los jefes de las delegaciones oficiales, antes de ofrecer a los visitantes un almuerzo en la residencia presidencial.

Habrá luego un desfile militar y policial en la costanera de la capital y a la noche se realizará un espectáculo artístico.