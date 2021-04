El firme autocontrol de Yuri Gagarin fue un factor clave tras el éxito de su vuelopionero de 108 minutos. La misión tuvo fallos técnicos y emergencias, desde una escotilla de la cápsula que no se había cerrado adecuadamente hasta problemas con el paracaídas en el último momento antes del aterrizaje.

Dos días antes de despegar, el piloto, de 27 años, escribió una carta de despedida a su esposa, Valentina, en la que expresaba su orgullo de haber sido elegido para volar en la Vostok-1 pero también trataba de consolarla en caso de su muerte.

yuri gagarín 023.jpg Se cumplen 60 años del viaje de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio

"Confío por completo en el equipo, no debe fallarme. Pero si algo ocurre, Valyusha, te pido que el pesar no te derrote", escribió utilizando un diminutivo para su esposa.

Las autoridades conservaron la carta, y finalmente la entregaron a la viuda de Yuri Gagarin siete años más tarde, después de que él falleciera en un accidente de avión. Ella nunca volvió a casarse.

"¿Puedo soñar con algo más? ¡Es una nueva era!"

El vuelo completó una órbita alrededor de la Tierra, y convirtió a Yuri Gagarin en un héroe en la Unión Soviética y en una celebridad internacional. Sentado en la cápsula, el piloto silbaba una canción. Poyekhali! ("íAllá vamos!"), exclamó cuando despegaba el cohete.

Tras poner en órbita el primer satélite del mundo con el lanzamiento exitoso del Sputnik en octubre de 1957, el programa espacial soviético se apresuró a asegurar su dominio sobre Estados Unidos poniendo un hombre en el espacio.

En su urgencia por ganar a los estadounidenses, el programa espacial y de cohetes soviético sufrió una serie de fallos en 1960, incluida una desastrosa explosión en una plataforma de lanzamiento en octubre en la que murieron 126 personas. Una de las víctimas fue el jefe de la Fuerza de Misiles, Mitrofan Nedelin.

Las autoridades redactaron tres versiones de comunicado sobre el vuelo de Gagarin para la agencia oficial de noticias TASS: una anunciaba un vuelo exitoso, otra mencionaba problemas y la tercera describía una misión terminada en desastre.

Además de los posibles fallos de motor y otros problemas técnicos, los científicos dudaban de la capacidad de una persona para soportar las condiciones del vuelo espacial. Muchos temían que el piloto pudiera volverse loco en órbita. Como precaución adicional, el piloto recibiría un sobre sellado con un código secreto para activar los controles manuales. La teoría era que una persona que pudiera introducir el código debía estar lo bastante cuerda como para manejar la nave.

Los problemas comenzaron desde el principio. Cuando el piloto subió a la Vostok-1, una luz que confirmaba el cierre de la escotilla no se encendió. Trabajando a un ritmo frenético, un ingeniero y un colega retiraron 32 tornillos, encontraron y repararon un contacto defectuoso y pusieron los tornillos de nuevo justo a tiempo para la hora prevista del despegue.

Al ver una nube de plasma en torno a su vuelo en la reentrada, el piloto creyó que la cápsula estaba en llamas.

Aún no se había diseñado un sistema de aterrizaje suave, de modo que Yuri Gagarin salió del módulo en su traje espacial y desplegó un paracaídas en la previa del final de su vuelo.

Mientras descendía, tuvo que forcejear con una válvula para empezar a respirar el aire exterior. Un paracaídas de reserva se abrió además del principal, lo que le complicó controlar el descenso, aunque logró aterrizar a salvo en un campo cerca del Río Volga, en la región de Saratov.

Gagarin fue trasladado a Moscú para una bienvenida de héroe, fue recibido por el líder soviético Nikita Khrushchev y saludado por multitudes entusiastas que celebraban su vuelo como un triunfo equivalente a la victoria en la II Guerra Mundial.

Hasta su muerte a los 34 años, disfrutó de gloria internacional y visitó una docena de países para celebrar su misión histórica.

Cabe destacar que el piloto ruso era fanático de Lolita Torres y en una carta que le envió un año más tarde de su viaje al espacio le reconoció a la artista que "la primera música que llegó al espacio es la que llevé en mi mente y en mi corazón. Es decir, su voz".

Además, Lolita recordó en su libro que "en 1962, por intermedio de la Embajada de la Unión Soviética en la Argentina, recibí una carta de Yuri Gagarin, el primer astronauta que orbitó la Tierra. En ella se declaraba fan mío y me solicitaba una foto autografiada. Yo no lo podía creer y hasta sentí algo de pudor, por provenir de un héroe a nivel mundial. Así se lo manifesté a vuelta de correo, al tiempo que le mandé la foto, pidiéndole a su vez, que me mandara una suya. Cuando lo hizo, me respondió algo que nunca olvidé: "No soy ningún héroe. Soy sólo su admirador Nº 1".

Yuri Gagarin murió en un vuelo de pruebas el 27 de marzo de 1968. Apenas 16 meses más tarde, Estados Unidos ganó la carrera espacial a la Unión Soviética al llevar astronautas a la Luna.