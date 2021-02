Se saca la tanga y la usa como barbijo para que la dejen entrar al supermercado

Un guardia de seguridad le pidió que usara barbijo, pero ella afirmó que no tenía uno y se puso la tanga.

El particular momento en que una cliente se quitó la tanga y se la puso en la cara como si fuera un barbijo sucedió en un supermercado de Sudáfrica. El extraño accionar de la mujer fue producto de que el personal del local le advirtiera que no la iban a atender si no se cubría la boca y la nariz.