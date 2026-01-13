Tensión: Estados Unidos les pide a sus ciudadanos abandonen Irán de inmediato

"Las protestas en Irán se intensifican y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos" Remarcó el gobierno de Estados Unidos.

La situación económica de Irán empieza a preocupar y las protestas siguen creciendo desde el 28 de diciembre que sucedió la primera en el Gran Bazar de la capital la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), y que después se han extendido a más de 100 provincias en el país.

protestas en iran

Hace 97 horas que la región iraní se encuentra sin suministros de internet ni cobertura, los registros de Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, asegura que al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos, con sede en Oslo, contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.

En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso la aplicación de un arancel del 25 por ciento a cualquier nación que mantenga relaciones comerciales con Teherán, con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de los ayatolás para que frene la represión de las protestas internas.

"Esta orden es inmediata y final", alertó Trump a través de una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

El jefe de la Casa Blanca precisó que todo país que realice negocios con la República Islámica de Irán deberá abonar un gravamen del 25 % sobre el total de las operaciones comerciales que lleve a cabo con los Estados Unidos.

La advertencia se conoció luego de que el medio digital estadounidense Axios informara que el canciller iraní, Abás Araqchi, se comunicó el pasado fin de semana con Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, con la aparente intención de reducir la tensión con Washington.

canciller irani

Estos contactos se produjeron después de que Trump amenazara con una posible ofensiva contra la nación asiática, en el contexto de la represión impulsada por las autoridades frente a las masivas protestas que atraviesan el país y que dejaron un elevado saldo de muertos y detenidos.

En esa línea, el mandatario estadounidense advirtió que las Fuerzas Armadas de su país evalúan de manera concreta la posibilidad de una invasión a la nación persa.