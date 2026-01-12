Espectáculos |

Quién es la famosa conductora que se puso un "chip sexual": "Me da ganas de todo"

Marcela Tauro, conductora de Infama, contó el motivo por el que se hizo colocar el asistente de hormonas.

Días atrás, Marcela Tauro rechazó la propuesta de ser parte de sumarse, por unos días, a cocinar en las ollas y las sartenes de Masterchef Celebrity. Y ahora, mientras se define si será o no parte del panel de Gran Hermano -a partir de febrero-, la conductora de Infama sorprendió con un dato íntimo.

Al aire de su programa, los domingos por la tarde en América, Marcela contó que se hizo colocar un Chip Sexual. Al igual que Cathy Fulop y que Ova Sabatini, la periodista de espectáculos se sumó a la tendencia entre los famosos. Pasó por el consultorio de su médica de confianza, y se lo hizo aplicar.

"No es sólo por una cuestión de deseo sexual", aclaró, Tauro. "Es para tener ganas de todo", destacó, sobre el motivo por el que decidió implantarse el asistente de hormonas.

"Yo me lo renuevo cada 4 meses...", agregó, Marcela, sobre el tiempo que para ella tiene de vigencia en su funcionamiento y resultado el chip. "Estoy muy contenta con el resultado".

QUÉ ES EL CHIP SEXUAL

También llamado el chip de rejuvenecimiento, contiene pellets de testosterona bioidéntica que se obtiene de plantas. Tiene el tamaño de un granito de arroz y se coloca en la cintura sobre el tejido adiposo.

"Lo que hace es que aumente la testosterona, que es una hormona que tienen los hombres y las mujeres y que empieza a descender a partir de los 30 años; es decir, que a partir de esa edad se puede colocar. Lo que hace este chip es reponer la hormona que con la edad disminuye y el resultado es excelente", explicó Ivana Villar (MN 107250), médica ginecóloga, obstetra, sexóloga y especialista en medicina estética.

