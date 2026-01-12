Donald Trump evalúa acciones militares tras la masacre del régimen iraní

protestas iran Hay alrededor de 500 muertos por las manifestaciones contra el régimen iraní.

"Irán está empezando a cruzar (mi línea roja). Parece que hay personas que murieron y que no debían haber muerto. Nos estamos tomando esto muy, muy en serio, el ejército lo está examinando y estamos considerando algunas opciones muy contundentes", sostuvo Trump.

A través de esta situación, el presidente estadounidense amenazó con iniciar acciones militares y desde el régimen iraní comenzaron a "negociar": "Los líderes de Irán llamaron. Se está organizando una reunión. Quieren negociar”. Sin embargo, Trump advirtió que podrían llegar a actuar antes de una reunión.

Estas declaraciones del norteamericano se produjeron en el contexto de las protestas en contra del régimen de los ayatolás, que comenzaron hace aproximadamente dos semanas. Al principio, las manifestaciones eran en rechazo al aumento del costo de vida, pero con el tiempo se fue convirtiendo en un movimiento contra el régimen que lidera Irán desde 1979.

Según la ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, murieron alrededor de 500 personas durante las protestas.

Este domingo, Donald Trump expresó que están "considerando opciones muy fuertes" tras los reportes sobre la represión. A trevés de estas declaraciones, las autoridades iraníes respondieron con amenazas: "En caso de un atque militar estadounidense, tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos", dijo el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, a través de la televisión pública.

El régimen iraní decretó tres días de duelo nacional por la muerte de tres miebros de las fuerzas de seguridad durante las protestas. Además, el Jefe de Estado de Irán, Masud Pezeshkian, le pidió a la población que participe de una marcha para denunciar la violencia que "emplearon los criminales terroristas urbanos".

Tras estos hechos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló desde Jerusalén y expresó: “Todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía”.

La censura en Irán es total, ya que la población se encuentra sin acceso a internet hace más de 60 horas. En los videos que se publicaron se ven a las multitudes manifestándose por las calles de la capital y las ciudades de Teherán y Mashhad.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, aseguró haber recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet”. Además, resaltan que los hospitales están saturados, que las reservas de sangre están disminuyendo y que muchos de los pacientes presentan heridas de bala en los ojos.