Meteotsunami en Santa Clara del Mar: un muerto y más de 30 heridos

La situación provocó momentos de caos entre los presentes, ya que el agua arrastró pertenencias como bolsos, reposeras y sombrillas, mientras que quienes estaban dentro del mar debieron ayudarse entre sí para salir. En el lugar trabajaron efectivos policiales y ambulancias para asistir a los heridos, mientras se monitorea la zona ante posibles nuevos movimientos del mar.

El momento en el que las personas eran desalojadas mientras crecían las olas

Testigos relataron que el fenómeno ocurrió de manera repentina durante la tarde, "Hubo una gran retirada previa y después el agua subió hasta las piedras, algunos sectores quedaron sin playa", aseguraron. Según se puede observar en las imágenes, una sucesión de olas de gran tamaño avanzó con fuerza sobre la playa, sorprendiendo tanto a turistas como a residentes que rápidamente se alejaron bajo las órdenes de Defensa Civil.

Fabián García, director de Defensa Civil, explicó que "fue un evento imprevisible, los meteorólogos lo denominan olas espurias. No tiene causas confirmadas por la ciencia y no significa que va a haber una repetición".

“Estabas en la orilla y el agua te llegaba por arriba del cuello. La gente no podía salir. Los guardavidas no daban abasto. Había muchos niños", detalló una periodista de TN desde el lugar de los hechos, y agregó "la ola arrastró bolsos, sombrillas y sillas, fue una masa gigante de agua que se llevó todo".

En el mismo medio, uno de los guardavidas que participó en el rescate sumó: “Sacamos a todos del mar, empezamos a tocar silbatos pero con el calor que hacía la gente seguía en el mar. Se produjo un remolino negro, fue horrible”.