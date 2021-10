Trump: exfuncionaria criticó la gestión de la pandemia

"Creo que la forma en la que manejamos la Covid-19 fue trágica", aseguró la exasesora del presidente, que también fue jefa del gabinete de la primera dama Melania Trump, en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

En este sentido, consideró que la "vanidad" de Trump se interpuso en la gestión de la emergencia y puntualizó que, a su juicio, el expresidente trabajó para su "base política" y no para Estados Unidos.

Embed

"No creo que me perdone nunca respecto de la Covid-19", remarcó Grisham, informó la agencia de noticias Europa Press.

El ex presidente Donald Trump minimizó en múltiples ocasiones la gravedad de la pandemia del coronavirus y se posicionó públicamente en contra de las recomendaciones científicas para atacar su propagación.

Tampoco impuso medidas restrictivas como los confinamientos o el uso obligatorio del tapabocas, dejando la adopción de estas políticas en manos de los gobernadores de los distintos estados, lo que ocasionó una disparidad de respuestas ante la pandemia en el país y varias presiones por parte del mandatario contra aquellos gobernadores que tomaron medidas.

ADEMÁS:

Boris Johnson llamó "roñosos irresponsables" a los ecologistas

Tesla deberá pagar USs 137 millones a un ex empleado por racismo

Prácticamente desde el principio de la pandemia, Estados Unidos fue el país más golpeado por la enfermedad, con cifras de contagios y muertes diarias muy altas.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias estadounidenses han contabilizado más de 43,8 millones de contagios, incluidas más de 703.400 fallecidos.

Coronavirus en Estados Unidos Ex funcionaria dijo que Trump gestionó mal la pandemia, EFE

Grishman, quien trabajó durante más de cinco años con Trump, también dijo que teme otros cuatro años con el millonario republicano en la Casa Blanca.

"Estoy aterrorizada de que se postule para presidente en 2024", aseguró en una entrevista en "Good Morning America", de ABC, en una aparición promocional de sus memorias "I'll Take Your Questions Now" ("Responderé sus preguntas ahora"), cuyo lanzamiento está programado para esta semana.

"No creo que (Trump) sea apto para el trabajo", aseguró Grishman, y agregó que, con su libro, busca "educar al público sobre los comportamientos dentro de la Casa Blanca, porque parece que (Trump) se postulará en 2024", dijo Grisham.

Asimismo, añadió que un segundo mandato de Trump, en su opinión, significaría tener un presidente impulsado por la "venganza" de sus adversarios políticos.