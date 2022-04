Ucrania denuncia matanzas hechas por Rusia en Kiev que Moscú niega

Asimismo, la cartera rusa rechazó las acusaciones contra sus militares por el asesinato de residentes de Bucha. "Todas las fotos y los videos publicados por el régimen de Kiev que, supuestamente, evidencian los 'crímenes' de los militares rusos en la ciudad de Bucha, en la provincia de Kiev, son una nueva provocación", aseguró el ministerio.

Los residentes de Bucha no sufrieron violencia

"Mientras esta localidad (Bucha) estaba bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, ningún residente local fue víctima de acciones violentas", subrayó el ministerio de Defensa de Rusia, al tiempo que agregó que los militares rusos entregaron a la población civil de la región de Kiev 452 toneladas de ayuda humanitaria.

Todas las unidades rusas se retiraron completamente de Bucha el 30 de marzo

El ministerio también explicó que todos los militares rusos abandonaron Bucha el 30 de marzo, un día después de la ronda de negociaciones de paz en Turquía, y que el 31 de marzo el propio alcalde de la localidad, Anatoli Fedoruk, no solo confirmó en un mensaje por video que en la ciudad no quedaban militares rusos, sino que "ni siquiera hizo mención alguna sobre residentes locales con las manos atadas, fusilados en las calles".

"Por lo tanto, no es de extrañar que todas las así llamadas 'pruebas de los crímenes' en Bucha aparecieran solo al cuarto día, cuando los efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania y los representantes de la televisión ucraniana llegaron a la ciudad", declaró el organismo.

Los cuerpos "no presentan rigor mortis" y carecen de las "manchas características de los cadáveres "

"Resulta especialmente preocupante el hecho de que todos los cuerpos de las personas cuyas imágenes fueron publicadas por el régimen de Kiev, después de al menos cuatro días (de la partida de los militares rusos de Bucha), no presentan rigor mortis, no tienen las manchas características de los cadáveres, mientras que en las heridas hay sangre no coagulada", indicó Moscú.

Para finalizar, el ministerio de Defensa de Rusia indicó que todo esto (la denuncia de Kiev sobre crímenes de guerra) "confirma de forma irrefutablemente que las fotos y los videos de Bucha son otra puesta en escena del régimen de Kiev para los medios de comunicación occidentales, como ocurrió en Mariúpol con la maternidad, así como en otras ciudades".