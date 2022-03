El periodista fue muerto en Ucrania por disparos rusos en una localidad al norte Kiev, The New York Times dijo que el fallecido no trabajaba para ese medio.

Un periodista estadounidense murió este domingo y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania. Se trata de Brent Renuad, de 51 años, es el primer estadounidense muerto en el país de europa del Este como resultado de la invasión rusa.