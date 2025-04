Un exagente de la CIA dice que conoce la ubicación del Arca de la Alianza

El mayor Ed Dames le dijo a Daily Mail que formó parte de un programa secreto del Ejército estadounidense que utilizaba a individuos, conocidos como espectadores remotos, que afirmaban poder percibir información sobre objetos, personas o lugares distantes.

Dames detalló que estuvo involucrado en el proyecto Stargate (creado para reclutar písquicos para combatir a la Unión Soviética) que funcionó entre los años 1977 y 1995 y fue cerrado al considerarse que no tenía éxito en la recopilación de inteligencia. El exmilitar explicó que enseñó a otros cómo utilizar la visión remota y asignó ejercicios de entrenamiento, incluida la búsqueda de la reliquia.

La ubicación del Arca de la Alianza

El exagente agregó que recientemente había utilizado sus 'habilidades de visión remota' para localizar el Arca, que, de acuerdo con la leyenda, desapareció hace más de 1.500 años. Según sostiene, esta se encuentra en la Tumba de los Patriarcas, un lugar religioso situado en Hebrón (Cisjordania). De acuerdo a las tradiciones judía, cristiana e islámica, este es el lugar de enterramiento de tres importantes parejas bíblicas: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea.

"Estoy dentro de un lugar oscuro, y me siento muy inseguro, porque hay una sensación que no puedo describir. Nunca la había sentido y me asusta", dijo al medio, recordando sus experiencias durante la sesión.

"Estoy dentro de una especie de túnel de piedra y hay un objeto, y el objeto es cuadrado y es pesado y denso", añadió, destacando que tuvo la sensación de que se trataba de una "reliquia sagrada", de un objeto "histórico" y "bíblico". Más tarde, realizó otra sesión de visualización remota que, según afirma, le permitió determinar la ubicación del Arca "en cuestión de metros".

Documento de la CIA asegura que ubicó el Arca de la Alianza

Asimismo, un documento desclasificado de la CIA que fue difundido recientemente aseguró haber confirmado, mediante "visión remota", la existencia de lo que parece ser el cofre sagrado.

Según los registros de la agencia, en una sesión de visión remota –también conocida como percepción extrasensorial– llevada a cabo el 5 de diciembre de 1988, a un observador remoto identificado como Número 32 se le encomendó la tarea de identificar un objeto, que posteriormente fue descrito como el Arca de la Alianza. Asimismo, el documento apunta que el cofre "está protegido por entidades" con "un poder desconocido".

Aunque no hay evidencia científica que respalde la existencia de este fenómeno, en los años 1970 y 1980, el Gobierno estadounidense consideraba que los psíquicos podían ser un activo valioso para sus operaciones de inteligencia y gastó hasta 20 millones de dólares de los contribuyentes en el proyecto Stargate y otros programas relacionados, según informó en 1995 Los Angeles Times.

La descripción de la Biblia

La Biblia describe el Arca de la Alianza como un cofre de oro construido por los israelitas poco después de huir de Egipto, hacia el siglo XIII a. C. Moisés colocó los Diez Mandamientos dentro de este cofre, que algunos historiadores bíblicos creen que se guardó en el Sanctasanctórum: la cámara más interior del antiguo Templo de Jerusalén. Durante el saqueo babilónico de Jerusalén en 586 a. C., la pieza desapareció sin dejar rastro, según los libros canónicos. Sin embargo, hoy en día, no existe evidencia arqueológica ni histórica que sugiera que el Arca existió realmente alguna vez.