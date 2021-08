Un jefe de la policía de Afganistán fue ejecutado por los talibanes

Una de sus primeras víctimas mencionadas fue Haji Mullah Achakzai, jefe de policía de la provincia de Badghis, cerca de Herat.

En un video, que circuló en redes sociales puede verse al hombre vendado, de rodillas y golpeado. Segundos después puede verse cómo Achakzai es ejecutado con varios disparos. De acuerdo con una publicación de la revista Newsweek, fue el propio grupo extremista el que compartió las crudas imágenes.

La ejecución de Achakzai, así como otros hechos de violencia denunciados en los últimos días, parece confirmar las sospechas de diferentes analistas internacionales y de la población afgana en general sobre la supuesta moderación del régimen talibán, en su regreso al poder en el país luego de dos décadas.

El vídeo fue verificado por funcionarios del gobierno saliente. “Estaba rodeado por los talibanes y no tuvo más remedio que rendirse anoche. Los talibanes tenían como uno de sus blancos a Achakzai porque era un alto funcionario de los servicios de inteligencia”, relató el ex funcionario Nasser Waziri, ex funcionario a la revista norteamericana.

Según un documento confidencial de Naciones Unidas, los talibanes están buscando a personas que han trabajado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán para interrogarlas y castigarlas.

También advierte sobre “torturas y ejecuciones” contra estas personas y sus familias, pese a que los militantes prometieron no vengarse de sus oponentes.