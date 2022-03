La mujer resultó baleada el sábado a las 8.30 de la noche en Dolton y fue declarada muerta en el hospital local. Las autoridades identificaron a la mujer como Daejah Bennett, de 22 años.

La familia estaba en el interior de su auto en la tienda Food for Less cuando, de alguna forma, el menor encontró la pistola y la disparó, impactando a su madre en el cuello; las autoridades señalaron que el padre del menor -de quien no se reveló su identidad- quedó detenido por ser el propietario del arma de fuego.

Robert Collins Jr., policía de Dolton, dijo este lunes que los investigadores estaban trabajando con la fiscalía estatal para determinar los cargos exactos, pero que no había indicios de que el padre disparó el arma o incluso sabía que el niño sostenía el arma al momento del incidente.

El oficial Collins indicó que los cargos se presentarán el lunes por la noche o el martes por la mañana, y señaló que los investigadores ya determinaron que el padre poseía el arma de forma ilegal, pero que no tenía un permiso de portación oculta que hubiera necesitado para llevarla en el vehículo.