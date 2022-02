Una enfermera creó un sitio porno que acepta criptomonedas

La joven era una enfermera a la que descubrieron participando de OnlyFans, la red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías.

La enfermera, casada y con tres hijos, tuvo que renunciar a su trabajo: le fue muy bien, ganó un millón de dólares.

Pero OnlyFans anunció cambios y, aunque después retrocedió, provocó que los protagonistas del sitio comenzaran a buscar otras alternativas.

“Estar ganando esa cantidad de dinero y luego de repente que me dijeran que me cerrarían en 30 días fue aterrador”, le dijo la ex enfermera al sitio New York Post.

Según anunció Allie Rae, el mes que viene lanzará oficialmente el sito WetSpace, un espacio de entretenimiento para adultos al estilo de OnlyFans que aceptará pagos en criptomonedas.

FHLvyltXwAYeg9Y.jpg La ex enfermera crea un sitio para adultos.

De esta forma, las identidades de los artistas y los clientes se protegerán más mayor facilidad.

Los consumidores de contenido erótico pueden realizar compras de sus artistas online utilizando criptomonedas, incluidas Binance USD, ethereum, tether, dai, BNB y AVAX.

“Mi inspiración para crear WetSpace realmente vino de mí misma como creadora de contenido. Quería crear una plataforma en la que las trabajadoras sexuales pudieran hacer crecer su negocio a largo plazo sin el temor de tener que preocuparse por los grandes procesadores de pagos”, explicó

Ella le dijo a The Post que planeaba lanzar una versión beta del sitio este mes, pero todavía no pudo concretarlo porque no estaba a la altura tecnológicamente y quiere hacerlo bien.

“Soy un perfeccionista y no estoy lanzando un producto de m... Esta plataforma va a ser diferente a cualquier otra plataforma”, dijo la ex enfermera.