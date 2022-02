Vaticano: un hombre interrumpió a los gritos la audiencia general del Papa

Durante la tradicional audiencia de los miércoles, a la que asistieron miles de personas, un hombre de entre 40 y 50 años comenzó a gritar interrumpiendo al Papa, que estaba leyendo su catequesis. Según algunos de los presentes, el hombre, visiblemente alterado, gritaba contra el uso de los tapabocas en la Iglesia y contra el Pontífice.

"No más máscaras en la iglesia, esta no es la iglesia de Jesucristo… La iglesia es santa, católica y apostólica… Tú no eres el rey", habría dicho el hombre, en italiano, según revelaron testigos del hecho.

Finalmente fue acompañado afuera de la sala por miembros de la Gendarmería vaticana.

Posteriormente, el Papa se refirió al tema: “Hace unos minutos hemos oído a una persona que gritaba, que chillaba, que tenía algún problema, no sé si físico, psicológico o espiritual, pero es un hermano nuestro que tiene un problema”.

Y agregó: “Me gustaría terminar rezando por él, por nuestro hermano que está sufriendo, pobre hombre, porque si estaba gritando es porque está sufriendo. Hay algo que necesita. No seamos sordos a las necesidades de este hermano. Recemos juntos a la Virgen por él”.

Durante la ceremonia, el Papa Francisco rindió homenaje a los atletas paralímpicos y refugiados, al ofrecer sus mejores deseos para los Juegos Olímpicos de Pekín y llamó al deporte a “hacer un mundo más fraterno”.

“Ganaremos juntos la medalla más importante si el ejemplo de los atletas con discapacidad ayuda a todos a superar prejuicios y miedos y hace que nuestra comunidad sea más acogedora e inclusiva”, dijo.

El Pontífice aseguró que se siente conmovido por las historias personales de los atletas refugiados: “Que su testimonio ayude a alentar a las sociedades civiles a abrirse con una confianza cada vez mayor a todos, sin dejar a nadie atrás”, agregó.