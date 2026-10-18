El choque se produjo en Minsk, la capital de Bielorrusia. Por el impacto contra el vehículo, el motociclista sufrió distintas heridas y fue trasladado a un hospital. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.
Un motociclista protagonizó un brutal accidente en Bielorrusia, al chocar contra un auto y volar por los aires. La colisión se produjo en Minsk, la capital de ese país.
De acuerdo con las imágenes del video difundido por la Policía de Tránsito, la moto Kawasaki impactó contra un Mercedes Benz.
A raíz del accidente, el motociclista sufrió distintas heridas y tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona. Las causas y las circunstancias del choque se encuentran bajo investigación.
Minsk, el lugar donde se produjo el choque, es la ciudad más grande de Bielorrusia. Está situada en el centro del país y es atravesada por los ríos Nyamiha y Svíslach.
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