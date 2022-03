Ramsay relataba lo que estaba viendo cuando un primer disparo lo sorprendió, al principio no creyó que fuera dirigido a ellos sino que algo había explotado por debajo del auto pero a los pocos segundos -y a pesar de que el vehículo estaba identificado como un móvil de prensa- se vieron inmersos en una feroz balacera.

Mientras intentaban escapar del auto una bala le dio a Ramsay en la parte baja de la espalda, mientras que el camarógrafo Richie Mockler recibió dos disparos que afortunadamente impactaron en su chaleco antibalas.

Emboscada-SkiNews.mp4

Según se pudo saber, el ataque fue perpetrado por una unidad de reconocimiento del ejército ruso, quien de momento no se expresó al respecto.

A pesar de que el video trascendió en las últimas horas del viernes y rápidamente las imágenes dieron la vuelta al mundo, el ataque tuvo lugar el lunes, cuando regresaban a Kiev después de cancelar un viaje a otra ciudad porque no era seguro, informaron.

Ramsay y su equipo dejaron el auto y se refugiaron dentro de una fábrica hasta que fueron rescatados por la policía ucraniana.

"Sabíamos que teníamos que salir para sobrevivir, pero el fuego era intenso", dijo el periodista. "Recuerdo haberme preguntado si mi muerte iba a ser dolorosa. Y luego me golpearon en la parte baja de la espalda. 'Me han herido', grité", recordó Ramsay, quien contó que "lo que me asombró fue que no me dolió tanto. En realidad, fue más como un puñetazo".

"Fue extraño, pero me sentí muy tranquilo. Logré ponerme el casco y estaba a punto de intentar escapar cuando me detuve y recuperé mis teléfonos y mi tarjeta de prensa, increíblemente", añadió el cronista, que al igual que sus compañeros ya está en Reino Unido.

"Tuvimos mucha suerte, pero miles de ucranianos están muriendo y los escuadrones de asalto rusos están atacando a las familias como a nosotros mientras huyen. Esta guerra empeora día a día", sentenció.