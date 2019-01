La escuela Alemandri se prepara para los 100

El programa de actividades previas no se detiene pese a las vacaciones, se sigue buscando a promociones anteriores -una de las más emblemáticas y que se reúne a menudo es la de maestros de 1968 que festejaron dos veces sus Bodas de Oro; mientras el Coro del Centenario con ex alumnos no se aparta de su plan, pese a que los festejos en la ENSPA serán recién en junio. El coro, se reunirá mañana, de 18 a 20, y el miércoles 6 de febrero.

Los organizadores de la fiesta de los 100 años, sostienen que “es importante rescatar la memoria del testimonio y el esfuerzo de generaciones anteriores y actuales, sabiendo que el patrimonio no sólo se preserva sino se construye desde y con la colaboración de todos”.

Asimismo, adelantaron que “editaremos una revista especialmente dedicada al centenario. Serán 10.000 ejemplares que se distribuirán gratuitamente a partir de mayo en todos los eventos organizados por la “Comisión organizadora del Centenario de la Escuela Normal Superior Próspero Alemandri” de carácter cultural, social y educativo denominado “Cien actividades para los 100 años” que preside Roberto Casero junto a Analía Núñez.

Especial será el 13 de junio, día en que se llevará a cabo el acto central en el salón de la escuela sita en avenida Belgrano 355, a las 10.30.

La Revista del Centenario contará con espacios publicitarios y notas dedicadas a docentes que marcaron época en la escuela por su trayectoria y compromiso con la institución. La misma será distribuida en las familias que integran la gran comunidad educativa, replicándose de ese en todo el distrito.

Un grupo de docentes son los responsables de llevar adelante la tarea de generar recursos ofreciendo la posibilidad de publicar avisos y adhesiones. Los profesores que encabezan la iniciativa son Roberto Casero, Mariel Silvetti y Enrique Bado. Correo electrónico: ENSPA.100 @gmail.com.