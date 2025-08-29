Florencia Arietto fue echada de la fábrica Vassalli en medio de un conflicto salarial

La senadora libertaria bonaerense Florencia Arietto, abogada de la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli, fue repudiada por los trabajadores.
Un fuerte episodio de tensión se vivió en la localidad santafesina de Firmat, cuando la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, fue echada de la fábrica de cosechadoras Vassalli en medio de un paro por falta de pago de salarios.
La legisladora, que se presentó en el lugar en calidad de abogada de la empresa, intentó justificar la situación ante los obreros, pero fue recibida con gritos y abucheos.
La firma, que emplea a unas 280 personas, mantiene deudas con sus trabajadores que incluyen los sueldos de junio y julio, el medio aguinaldo, aumentos paritarios y aportes previsionales. La falta de pagos dejó a los empleados sin cobertura de obra social y muchos aseguran que la deuda promedio asciende a un millón y medio de pesos por persona.
Arietto había anticipado en redes sociales que viajaría a Firmat para “defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM”, responsabilizando al gremio por la paralización de la planta. Incluso presentó una denuncia penal contra los dirigentes metalúrgicos, a quienes acusó de “extorsión, violación de domicilio y amenazas”.
Sin embargo, los trabajadores rechazaron esa versión. “No es que el sindicato nos aprieta, es que no tenemos sueldos ni obra social. Hay compañeros con cortes de luz y órdenes de desalojo”, explicaron desde la planta. La llegada de Arietto, lejos de calmar la tensión, la profundizó: fue insultada y obligada a retirarse al grito de “que se vaya” y “caradura”.
El conflicto expone la grave crisis de Vassalli, una empresa emblemática de la maquinaria agrícola nacional, que arrastra problemas financieros desde hace años y ahora enfrenta un paro prolongado liderado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Para los trabajadores, la situación es desesperante: llevan tres meses sin cobrar y aseguran que la empresa no da respuestas concretas.
En paralelo, la figura de Arietto volvió a generar controversia. La abogada, que en los últimos años transitó por distintos espacios políticos -desde el kirchnerismo y el massismo, hasta el PRO y ahora La Libertad Avanza-, quedó en el centro de una escena de repudio popular que se viralizó en redes sociales.
