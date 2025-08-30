El gobierno de Axel Kicillof cruzó a Patricia Bullrich tras los incidentes en Lomas de Zamora

“Nosotros condenamos cualquier actitud violenta por cualquiera de las partes, pero también condenamos los discursos de odio y las provocaciones. Ninguna cosa corresponde. Creemos en la democracia, en las instituciones democráticas y en que todas las discusiones se tienen que dar con respeto y con argumentos”, afirmó.

En declaraciones radiales, Bianco cuestionó el tono de los funcionarios nacionales, incluido el propio Milei. “Del otro lado tenemos al Presidente, sus ministros y sus candidatos que se la pasan insultando al gobernador, a la gente, a los discapacitados... No es un lindo ejemplo, ni una forma de encarar una discusión democrática”, remarcó.

“Condenamos todas las expresiones de violencia, verbal, física y argumental. No se puede justificar la violencia después de la provocación, porque si no parece que se la está avalando”, agregó el funcionario bonaerense.

Luego de los incidentes en Lomas de Zamora, Patricia Bullrich responsabilizó a la Intendencia y apuntó al kirchnerismo. "Hubo total y absoluta participación del kirchnerismo y sectores de la izquierda. Un miembro de la organización HIJOS fue detenido. Es toda una organización política cuyo único objetivo es impedir. Nos tiran piedras en la calle, en el congreso, en la caravana. Intentan sembrar un clima de caos y violencia. Quieren un escenario en el que los únicos que pueden gobernar son ellos”, manifestó.

"El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos", agregó en una entrevista televisiva.

Milei habló brevemente con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de ser evacuado. El presidente Javier Milei debió ser evacuado por los incidentes durante la caravana en Lomas de Zamora.

Bianco salió al cruce de la funcionaria y rechazó sus dichos. "Lo que digo es que lo demuestre. Para eso es ministra de Seguridad de la Nación. Porque también escuché a Bullrich reconocer que la Policía de la Provincia de Buenos Aires actuó muy correctamente. Entonces, si tiene alguna denuncia para hacer, que la haga, que lo demuestre. Si no, es una acusación tirada al aire con cierto tinte electoral”, sostuvo el ministro de Gobierno bonaerense.

Para cerrar, reiteró que “no corresponde ni insultar, ni provocar, ni menospreciar a los discapacitados, ni atacar al Presidente en ejercicio de la democracia y en su investidura presidencial. Todo eso está mal”.