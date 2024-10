Con el ánimo bien alto, Almirante visitará a San Telmo en la Isla Maciel

La goleada ante Chaco For Ever significó un baño de aire fresco para el aurinegro, que cortó una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria. Se destacaron el Gurí Diego García y Samuel Portillo.

"Necesitábamos los tres puntos y fue un verdadero desahogo". La declaración de Samuel Portillo, autor de uno de los goles en la refrescante goleada de Almirante Brown ante Chaco For Ever habla a las claras de lo que representó ese triunfo para los de Isidro Casanova. Es que no se trataba de uno cualquiera, sino de un cruce de esos que son bisagras, en este caso por la permanencia.