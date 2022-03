Fernando Espinoza destacó avances en la educación y la economía en la apertura de sesiones ordinarias

Durante su discurso, que tuvo lugar en el nuevo Centro Universitario de la Innovación (CUDI), en González Catán, el intendente Fernando Espinoza hizo un recorrido sobre el contexto en el que se recibió la pandemia en el distrito y detalló todas las políticas públicas que se implementaron para cuidar a las vecinas y los vecinos.

Sobre este punto fue enfático y determinante: “La pandemia no sucedió en un terreno fértil, veníamos de una gestión nacional y provincial que deterioró el sistema sanitario y tomó irresponsablemente una deuda que nos ata las manos, como mínimo, 40 años. Van a pasar diez presidentes hasta que terminemos de pagarla”. Y agregó: “Ahora nos toca a nosotros una negociación que no nos gustaría estar llevando a cabo, porque jamás nos hubiésemos endeudado en esa magnitud con el FMI. Ninguno de nosotros pidió ese crédito, no se usó para el bienestar del pueblo, se lo fugaron, y ahora todas y todos debemos pagarlo”.

Para iniciar el repaso por los ejes de gestión, el jefe comunal comenzó con el Presupuesto Municipal, y realizó una comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “en Matanza iniciamos con un presupuesto en el ejercicio 2021 de 29.500 millones de pesos, con una población de 2.400.000 habitantes, el monto per cápita es de $12.292, mientras que CABA tuvo un presupuesto de 965 mil millones de pesos (incluyendo educación, policía y justicia); sin estos 3 conceptos su presupuesto es de 571 mil millones de pesos, con una población de 2.800.000 habitantes, y su monto per cápita es de $204.000. Si hacemos los cálculos estamos aproximadamente un 2800% por debajo de ellos”.

En esta misma línea, el intendente le recordó al auditorio y a los concejales presentes que “estamos reclamando judicialmente la deuda que tiene con nosotros la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es titular de más de 460 hectáreas en nuestro distrito, por tasas municipales no pagadas, daño ambiental y otros daños colaterales, y que asciende a más de 100.000 millones”.

Luego, Fernando Espinoza expresó su voluntad de generar consensos y en este punto enfatizó: “En la pospandemia necesitamos acuerdos entre todos los sectores. Tenemos que ser capaces de tender puentes y cerrar las grietas que tanto nos dañan como sociedad. Como siempre digo, en la pospandemia son esenciales los consensos para gobernar a favor del bienestar de todas y todos”.

La apertura de sesiones contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, quien expresó: "Para mí es un orgullo y un honor, como lo hizo Alberto Balestrini cuando era vicegobernador, estar en La Matanza en el comienzo del año legislativo". Y agregó: "Ha quedado muy claro en la Apertura de Sesiones por dónde transcurrió el año pasado la gestión en La Matanza y por dónde está transitando el 2022, en coincidencia con la Provincia y la Nación: atender las necesidades y exigencias del presente y trabajar para consolidar el futuro. En ese sentido van la inversión en el apoyo a la educación, la innovación y las nuevas tecnologías, junto con la generación de empleo genuino y la presencia del Estado allí donde es más necesario".

En la misma sintonía, Fernando Espinoza remarcó: “Somos un Estado presente, escuchamos y estamos atentos a las necesidades concretas de la comunidad”, y agregó: “Encender el motor para poner en marcha la rueda virtuosa de la economía fue un punto clave que logramos con acompañamiento y trabajo, siempre en equipo entre Nación, Provincia y Municipio”.

“En La Matanza siempre nos hemos caracterizado por ser el corazón productivo de la provincia, y acá estamos para seguir garantizando el crecimiento de cada sector de la economía”, dijo el jefe comunal y remarcó: “Vamos a continuar por el camino de la innovación, la educación y la inclusión para llevar desarrollo y progreso a cada rincón de La Matanza”.