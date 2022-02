Fernando Espinoza entregó llaves de viviendas del desarrollo urbanístico Ciudad Evita del Plan Procrear

Las viviendas entregadas forman parte de uno de los desarrollos urbanísticos que se están llevando adelante en el distrito, para el cual se invirtieron 480 millones de pesos y cuenta con más de 280 casas construidas. Esta entrega se suma a los otros 220 hogares del mismo desarrollo que fueron adjudicadas durante la pandemia.

En este punto, el intendente agregó que las familias que accedieron a la vivienda propia también tendrán previsibilidad con el monto de las cuotas para pagar su casa, y afirmó que "la decisión del presidente Alberto Fernández es que la gente pueda pagar sus cuotas con el esfuerzo de su trabajo. De ese modo, no correrán el riesgo que lamentablemente tuvieron otras familias, como los que sacaron la vivienda con los créditos UVA que entregaba el gobierno de Macri y que hoy están perdiendo sus hogares porque son impagables”.

Y agregó “Durante los cuatro años del Gobierno anterior no se entregaban viviendas en La Matanza, no podíamos ver escenas como ésta que hoy vivimos con alegría y que ahora son una realidad que se repite a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Para mí es una alegría inmensa generar esta posibilidad de concretar estos grandes sueños”, expresó Espinoza y destacó que “gracias a estas decisiones de inversión pública no solamente se va a hacer realidad el sueño de la casa propia, sino que además se generan miles de puestos de trabajo. Por cada casa en construcción son 30 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, en 280 casas suma un total de aproximadamente 8000 personas trabajando dignamente y llevando dinero a sus hogares”.

Por otra parte, Eva, cuya familia fue una de las beneficiadas por esta entrega del Plan Procrear, señaló: “Estuvimos esperando este día y bueno, ya llegó. Es un sueño. La verdad es que estamos emocionados. Ésta es una gran oportunidad. De otra forma creo que no hubiésemos podido acceder a un techo propio”, y en sintonía su marido Luis agregó: “Tuvimos que mirar varias veces el documento de la entrega para ver que era real, porque uno no está acostumbrado a que pasen cosas buenas, así de este tamaño. Hay que destacar la acción del Estado. Hoy tenemos nuestra casa y la verdad es que esto no pasa en todos lados”.

Para culminar, luego de felicitar a los nuevos propietarios, Fernando Espinoza enfatizó: “Vamos por una nueva Argentina, ese país en el que la casa propia no sea algo inalcanzable, como nos legaron, Perón, Eva y Néstor”.