La Matanza: El intendente Espinoza tomó la promesa de lealtad a la bandera a más de 10 mil alumnas y alumnos

Allí se vivieron jornadas de mucha emoción ante el compromiso de 10 mil niñas y niños, en el marco de los festejos por la conmemoración de los 202 años de la muerte del General Manuel Belgrano.

El evento de mayor envergadura se realizó en el Polideportivo Juan Domingo Perón, ubicado en González Catán, donde Fernando Espinoza expresó: “Es una emoción muy grande estar hoy acá porque más de 10 mil chicas y chicos de La Matanza hicieron su promesa de lealtad a nuestra bandera, y fue una fiesta inolvidable”.

Tras el emotivo acto, del que participaron la viceministra de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz, y la jugadora de hockey, ex Leona, Jorgelina Bertoni, entre otras autoridades municipales y escolares; el intendente señaló: “Hacía mucho tiempo que no veía tanta felicidad en nuestras niñas y niños. Esta felicidad tiene que ver con que nos volvimos a reencontrar después de dos años en los que no pudimos hacer este tipo de eventos masivos de promesa a la bandera por la pandemia, y son encuentros que nos llenan el corazón de orgullo”.

“Con esta promesa de hoy, empieza una nueva etapa, no solamente para las chicas y chicos, sino también, para toda La Matanza, porque la fuerza de alzar la voz para decir ‘sí, prometo’ fue tan fuerte que parecía que se caía este estadio”.

En ese sentido, Espinoza añadió: “Este acto representa el sentimiento de la mayoría de nuestro pueblo, que es el de volver a tener una vida normal y volver a poder hacer realidad nuestros sueños. Seguimos reconstruyendo la Argentina con reactivación, menos desocupación y más justicia social”.

“Nuestro mayor deseo es que le dejemos a nuestros hijos e hijas una Argentina mejor de la que nuestros padres nos pudieron dejar a nosotros”, finalizó el jefe comunal.