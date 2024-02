Los matanceros de la Primera C quieren dejar atrás el sabor amargo de la última fecha

Atlético Lugano, pese al cambio de timón (Matías Mazmud reemplazó en la dirección técnica a Nicolás Martínez), no ha logrado enderezar el rumbo. No la tenía simple porque debió ir al Bajo Flores y allí el Deportivo Español se hace fuerte. Y esta no fue la excepción, puesto que el Naranja sumó la cuarta derrota al hilo al caer 2-1. Con dos goles de su artillero, Gonzalo Vivanco, el Gallego sacó diferencias, pero los de Tapiales descontaron por Brian Maciel para ponerse en partido. Presionó, no alcanzó para empardar, pero al menos dejó una mejor imagen.

En Ciudad Evita, Yupanqui no logró enamorar a la fortuna. Cayó 2-1 ante el líder, El Porvenir pese a que puso en aprietos al equipo de Gerli, que terminó el partido con un hombre menos.

Y a Deportivo Paraguayo no le fue demasiado diferente que a sus vecinos. Porque en el estadio de Lugano, en Tapiales, perdió como local por 1-0 ante General Lamadrid. El Tricolor no pudo sostener el envión por la victoria, de la semana pasada, frente a Ituzaingó, ya que a tres del final, el ex volante de Liniers, Ian Lynch, marcó la diferencia para la visita.

Caída ante El Porvenir (3-0 en la 2da. fecha) y frente a Lamadrid (1-0 en el 4to. capítulo). Estos números marcan que al Deportivo Paraguayo le está costando acostumbrarse a jugar en el José María Moraños. Es que el equipo de Juan Alomo ha sufrido sendas derrotas en la tierra del Atlético Lugano. Paralelamente, las obras en Villa Scasso siguen adelante para contar con estadio propio y ya no tener que ser un equipo nómade.

En ese sentido, la dirigencia de la AFA pasó por el predio del Deportivo Paraguayo para supervisar la construcción. Dante Majori, presidente de la Comisión de Estadios de la casa mayor del fútbol, recorrió las instalaciones con miras a una futura habilitación, y acompañado por el vicepresidente Salomón Ramírez Santa Cruz.

El predio de Villa Scasso presenta una cancha principal y otras tres de los entrenamientos, que es utilizada por las inferiores. El club ya cuenta con las gradas, pero restan “recursos para poder colocarlas”, apuntó Ramírez Santa Cruz, quien añadió: “Esperamos al menos una habilitación provisoria para jugar de local en nuestra casa, hasta que podamos afrontar la colocación de las gradas. Falta poco para jugar en nuestro estadio”.

De todos modos, por el momento el equipo guaraní seguirá haciendo de local en el estadio José María Moraños, en Tapiales.