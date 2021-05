La víctima del robo es Javier Ottaviana, que se gana la vida como peluquero canino desde hace 12 años.

“Muchos de ustedes me conocen (por) mi manera de trabajar, mi manera de cuidar a sus mascotas, mi manera de ayudar al perro que puedo. Esta vez necesito que me ayuden ustedes porque no es algo material: hoy me golpearon y me robaron la camioneta de peluquería canina con 4 clientes arriba que es lo único que me importa”, había pedido en sus redes sociales.

A partir de la colaboración de usuarios de las redes sociales logró encontrar la camioneta en Rafael Castillo, también en La Matanza, pero el rodado no tenía los perros a bordo.

image.png Matanza: robaron una camioneta con perros a bordo.

“Estoy buscando desesperadamente mis clientes porque amo mi trabajo, amo mis clientes, quiero seguir trabajando de esto. Por favor ayúdenme si alguien ve algo, escucha algo”, solicitó el peluquero canino.

En cada publicación en las redes, el damnificado dejaba en claro el valor que tenían los perros, que iba más allá de lo económico.

“Son todas mascotas adultas con problemas, no tienen ningún valor económico, pero sí son un gran valor sentimental para toda esta familia y para mí que son clientes que se quedaron conmigo. No es un final para ellos, tienen que aparecer”, apuntó.

Finalmente a lo largo del jueves los perros aparecieron. En primer término, se acercó una mujer devolverle una de las perritas.

Por la noche entregaron los perros que faltaban, pero no sus cajas de transporte que son las herramientas de trabajo para este peluquero canino.

“Los perritos aparecieron, pero lo que no aparecieron fueron las cajas de transporte que era donde yo transportaba las mascotas. Lo que les pido si alguien ve que las están vendiendo en alguna compra venta, en algún trueque, en algún lado, son cajas de transporte medianas y chicas. En total son 14 cajas que después de todo este problema que he tenido no puedo salir a comprar porque es mucho dinero”, agregó.