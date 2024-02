Reprogramación para el encuentro entre Almirante y Estudiantes de Río Cuarto

Ante tamaña situación se decidió que el partido entre Almirante y el elenco de Río Cuarto sea reprogramado. “Desde el Club Almirante Brown, enviamos nuestras condolencias a la familia de Gustavo Raggio, director técnico de Estudiantes Río Cuarto y acompañamos a la institución y sus seres queridos en este momento de dolor”, publicó Almirante en sus redes, Instagram y X.

Raggio, quien surgiera de Newell´s, tenía 52 años y se encontraba internado desde los primeros días de este mes a raíz de un cuadro de neumonía y deshidratación, del que no logró recuperarse.

Raggio, como jugador, arrancó su carrera en el Rojinegro en 1991, también vistió los colores de Estudiantes de La Plata, Emelec de Ecuador, Banfield, Unión, San Martín de San Juan, San Martín de Mendoza, Quilmes, Independiente Rivadavia y Argentino de Rosario, en donde se retiró.

Y como entrenador pasó por Newell´s, Unión de Arroyo Seco, Atlético San Jorge, 9 de Julio de Arequito, Sportivo Las Parejas, Cipolleti, Douglas Haig y Estudiantes de Río Cuarto.

Almirante Brown, en este paréntesis, andará cargando con necesidades, que todavía no se han convertido en urgencias, pero que no está lejos de darse en la realidad. Claro, todo dependerá del equipo de Rodrigo Alonso, si logra romper el mal arranque del campeonato. Sobre tres jugados soportó tres derrotas y ya con cambio de timón desde la fecha pasada.

Tras la sorprendente salida de Facundo Villalba, Rodrigo Alonso tomó al equipo y el estreno no fue el esperado. No fue simple la primera vez del ex manager, ya que se dio ante Colón, uno de los candidatos, y en el Cementerio de los Elefantes. Esa primera historia terminó en derrota por 2-1, que representa la tercera caída en la Zona B de la Primera Nacional, en la que ocupa el último peldaño junto a Deportivo Madryn.

Un golazo de Santiago Vera, de tiro libre, puso a Almirante en partido, pero no alcanzó. Por eso, en Casanova dominará la necesidad de sumar por primera vez de a tres en este campeonato. “No tenemos tiempo para relajarnos”, resaltó Pomelo Vera, uno de los pocos sobrevivientes del plantel del año pasado.

Las tres derrotas consecutivas, que le dan forma uno de los peores arranques de temporada de Almirante, han puesto en la mesa la necesidad de una reacción rápida. “Ya no hay margen de error ahora y no tenemos tiempo para relajarnos”, entendió el delantero aurinegro, quien lleva 15 goles con la camiseta del Brown.

Asimismo, analizó el paso del equipo de Alonso por Santa Fe. “Nos dio mucha bronca perder, porque el equipo dio todo para sacar el partido adelante”, y afirmó: “Otra vez por detalles nos marcan en nuestro arco, pero ahora sólo vale trabajar para corregir errores en los entrenamientos”.