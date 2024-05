Almirante tratará de salir del pozo ante Chaco For Ever

Y tendrá que seguir intentando para salir del pozo. La nueva oportunidad que tiene el Mirasol será este sábado, desde las 18, cuando visite a Chaco For Ever, bajo la conducción de Maximiliano Macheroni, y en el marco de la 15ta. fecha de la Primera Nacional.

Un penal y un tiro libre sobre el epílogo, en lo que fueron dos jugadas aisladas de todo contexto, dejaron a Almirante sin nada ante Defe. Quizás la mejoría que el equipo demostró en la cancha, que lo llevó a ser superior en el trámite, hizo que en el Fragata Sarmiento los ánimos no explotaran, ya que el equipo continúa último en la Zona B, con 8 puntos, al igual que Brown de Adrogué.

El entrenador Daniel Bazán Vera dejó clara la postura acerca del presente aurinegro. “Estoy convencido que este equipo puede. Porque genera, porque llegamos por afuera por adentro, por todos lados, pero la pelota dio en los palos y se fue afuera”, analizó el Indio, quien aseguró: “Son situaciones que toca vivir y hay que afrontarlas”.

El ex goleador del club reflexionó en cuanto a la realidad brownista. “Al fútbol lo relaciono con la vida; si no estás en el mejor momento, y te quedas en tu casa acostado no lo cambias más. Acá es lo mismo, hay que seguir caminando hacia adelante”.

Asimismo, hizo una radiografía de su equipo. “Tiene un sistema, es un equipo más agresivo, más intenso, pero a la vez, es obvio que si jugas y buscas vas a quedar mano a mano y expuesto. So riesgos que tiene el fútbol. Pero Defensores no llegó nunca, salvo una sola que sacó el Mono (Martínez). Nunca fueron superiores, no manejaron la pelota. Por eso, si alguien no sabía quién era quién, hubiese pensado que Almirante es el equipo que marcha arriba”.

A todo esto, el DT de Almirante insistió con lo que había sostenido tras el debut frente a Almagro. “Necesitamos tranquilidad, necesitamos resultados para ganar en confianza, y seguir siendo intensos”, señaló. Y no se olvidó de los habitantes de la tribuna. “Yo sé lo que quiere el hincha, qué equipo quiere ver. Por eso, más allá del resultado, debe haberse ido satisfecho porque el equipo en cancha nunca renuncio a jugar, fue a buscar, fue agresivo, nunca renunció a jugar”, entendió.

Y enfatizó: “Hay cosas que se deben corregir, como esto de quedar a veces mal parado, pero no podemos renegar de la entrega y sacrificio de los jugadores. Por eso me fui feliz, claramente no por el resultado”.

Ahora, en Chaco espera un nuevo desafío: cortar la racha de cuatro derrotas al hilo que viene sufriendo. Y para ello, la eficacia será trascendental.