Se terminó el sueño para La Matanza, pero con la cabeza bien en alto

La chicas de La Matanza fueron por un sueño y no estuvieron lejos, pero no fue suficiente. Es que en la revancha por una de las llaves de semifinales de la Primera C de damas del Futsal de la AFA, cayeron 4-2 en la visita a Atlanta, en Villa Crespo.

La llave se le había complicado al equipo matancero en el primer partido, ya que en González Catán había caído por 2-1 ante Atlanta, que terminó segundo en la fase regular detrás del campeón, Arsenal.

Con esa desventaja afrontó la revancha ante las Bohemias, pero no logró revertir la tendencia y se despidió con una derrota por 4-2, pero sin negociar el sacrificio y la templanza.

La Matanza, en cuartos de final de los playoffs por el ascenso, había eliminado a San Antonio, al que superó 4-0 en la ida, como local, y volvió a golearlo como visitante por 6-1 en la revancha. En tanto, las Bohemias habían dejado en el camino a Almagro, luego de un 2-2 y un triunfo por 2-0, en la vuelta.

En lo que respecta a la otra llave, Alvear se consagró finalista, luego de dar vuelta la llave ante Unión y Fortaleza. Alvear perdió el primer chico de las semis por 3-2, pero cuando todos los pronósticos lo daban casi eliminado, como visitante se impuso por 4-2. Por ello, el domingo a las 17 será local desde las 19.30 ante Atlanta por la ida de la final por el ascenso a la B femenino.