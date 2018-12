El Quini 6 y el Loto Plus: los pozos pasaron de largo a 2019

Por su parte, un verdadero vagón de guita quedó boyando anoche al no registrarse ganadores en el Tradicional y Desquite del Loto Plus. Así, el premio mayor (los seis números más los dos Jacks) dejó sin dueño más de 234 palos. Pero no todas fueron malas en la jugada de la Ciudad ya que un agraciado, que realizó su jugada en Chubut, embocó los seis del SOS y se llevó 1.188.029,96 pesos. De esta manera, la próxima jugada del jueves a las 22.45 ofrecerá 345 millones de pesos.

Suple Suerte

Por el feriado del primer día del año mañana no habrá diarios y por ese motivo no saldrá el suplemento Suerte. Pero, nosotros nunca dejamos a gamba a nuestros fieles seguidores, por lo que adelantamos los próximos recomendados. El gran Numerazo llega de la mano del 2019 y para el Juegue Sin Miedo señalamos al 38 y 83. ¡A no aflojar y a seguir festejando!.