Chubut: capacitación de alto nivel para combatir el narcotráfico

Uno de los organizadores del encuentro, el procurador adjunto de la provincia del Chubut, Matías Froment, destacó -en declaraciones a Canal 12- la importancia de la prevención y la articulación institucional en la lucha contra el narcotráfico.

Froment explicó que la Jornada reunió a representantes de fuerzas de seguridad provinciales, Policía Federal, Gendarmería, funcionarios judiciales, fiscales y estudiantes de la Universidad San Juan Bosco.

Las actividades del evento fueron transmitidas en vivo por YouTube, y tuvieron el objetivo de generar conciencia tanto en los operadores del sistema como en la sociedad, de la importancia de prevenir y perseguir la narcocriminalidad en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, promovido por Naciones Unidas.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Consumo de drogas sintéticas

Uno de los temas abordados por el taller fue el consumo de drogas sintéticas, en especial de aquellas que comienzan a circular en la región. “Ayer se habló, por ejemplo, de la ‘cocaína rosa’ o Tusi, una droga de diseño vinculada a sectores de alto poder adquisitivo, cuyos efectos son extremadamente peligrosos para la salud”, advirtió Froment.

El procurador subrayó que, aunque el consumo de este tipo de sustancias aún no es masivo en Chubut, se han detectado algunos casos en tránsito. “Que no sea habitual no quiere decir que no exista. Por eso, cuanto antes empecemos a concientizar, mejor. La prevención viene funcionando, pero el objetivo es sostener ese trabajo y profundizarlo”, expresó.

Froment también destacó la participación de fiscales y peritos de Chile, lo que permitió enriquecer los debates desde una perspectiva de cooperación internacional. “Estos espacios ayudan a fortalecer el trabajo conjunto entre la justicia provincial y federal. Muchas investigaciones comienzan con un hecho común, como un homicidio, y derivan en causas de narcotráfico. Si no hay articulación entre jurisdicciones, esas causas pueden perderse”, explicó.

Apoyo de la ONU

Respecto al vínculo con Naciones Unidas, Froment detalló que el impulso a estos talleres surgió tras una reunión mantenida en la Embajada de Estados Unidos, en la que participaron el gobernador de la provincia, Ignacio Torres; el procurador general Jorge Miquelarena; autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y representantes de la ONU y la embajada norteamericana.

La Jornada se extiende a Comodoro Rivadavia

En cuanto a la continuidad del evento, Froment anticipó que el taller se replicará en Comodoro Rivadavia durante los próximos días y culminará el 26 de junio con una nueva jornada conmemorativa, que contará con la presencia de delegaciones de Estados Unidos. “Queremos que esto continúe, llegar a la sociedad con herramientas de prevención antes de que la situación escale como en otras regiones”, expresó.

Por último, el procurador adjunto confirmó que la última jornada del taller tendrá un enfoque jurídico, con la participación de fiscales, jueces federales y la Procuraduría de Narcocriminalidad, quienes abordarán investigaciones complejas, medidas cautelares y casos de extinción de dominio. Las actividades pueden seguirse a través del canal de YouTube de la Procuración General del Chubut.